Toter Hund in der Donau: Peta setzt 1000 Euro Belohnung aus

Ein Unbekannter ertränkte einen Hund in der Donau. An der Leine hing ein schwerer Stein. Jetzt will die Tierschutzorganisation Peta den Täter ausfindig machen.

Mit 1000 Euro Belohnung kann derjenige rechnen, der im Fall des in der Donau bei Riedlingen getöteten Hundes Hinweise zur Ergreifung des Täters geben kann. Das teilte die Tierschutzorganisation in einer Pressemitteilung mit. Monic Moll, "Fachreferentin für tierische Mitbewohner" bei Peta, sagte dazu: "Dieser Fall ist besonders grausam und schockierend. Der Hund hatte keinerlei Möglichkeit, sich aus dem Fluss zu retten, wenn er zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hat. Wer den Hund womöglich ertränkt hat, muss schnellstmöglich aufgeklärt werden."

Peta verweist in ihrem Statement außerdem auf den Zusammenhang zwischen Gewalttaten an Menschen und Tieren. Demnach seien Fachleute aus der Psychologie und Justiz sich mittlerweile einig, dass Vergehen an Tieren vermehrt Aufmerksamkeit verlangten. Der Aggressionsforscher Christoph Paulus ordnete es ein: "Geschätzte 80 bis 90 Prozent aller extremen Gewalttäter haben vorher bereits Tiere gequält."

Polizei Riedlingen: An der Leine des Hundes hing ein fünf Kilo schwerer Stein

Vergangenen Donnerstag gegen 8.30 Uhr hatte eine Frau den toten Hund in der Donau im Bereich des Gemeindeverbindungswegs zwischen der Kläranlage Riedlingen und Daugendorf entdeckt. Anschließend rief sie die Polizei. Zusammen mit der Riedlinger Feuerwehr konnte diese das leblose Tier aus dem Fluss bergen. An der Leine des Hundes war ein fünf Kilogramm schwerer Stein befestigt, das Tier wurde ertränkt und hatte keine Chance, sich zu retten. Bei dem Tier handelte es sich um einen American Staffordshire Terrier, eine Rasse, die in Baden-Württemberg unter die Kampfhundeverordnung fällt.

Sollte der Täter gefasst werden, erwarte ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, teilte Polizeipressesprecherin Andrea Wagner auf Anfrage unserer Redaktion mit. Dafür kann in Deutschland eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Um den Täter zu finden, bittet die Riedlinger Polizei Zeuginnen und Zeugen unter Telefon 07371-938-0 um sachdienliche Hinweise.

Getöteter Hund in Neu-Ulm sorgte für große Betroffenheit

Auch wenn es seitens der Justiz oftmals nur als "Sachbeschädigung" behandelt wird, sorgen getötete Hunde immer wieder für große Betroffenheit bei den Menschen. So zuletzt auch im Fall eines getöteten Hundes in Neu-Ulm. Vor einer Eisdiele in Pfuhl stellte eine Frau ihren Wagen auf einem Radweg ab. Das passte einem Mann nicht und schlug die geöffnete Autotür mit voller Wucht zu. Ein erst drei Monate alter Yorkshire Terrier wurde dabei eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er später eingeschläfert werden musste. Wie die Besitzerin im Nachhinein unserer Redaktion sagte, will sie nun den Täter zivilrechtlich verklagen. (AZ)

