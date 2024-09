Fairer Handel: Roggenburg hat jetzt seine eigene Schokolade

Sie wird buchstäblich in aller Munde sein – die Fairtrade-Gemeinde Roggenburg hat jetzt nämlich ihre eigene, faire und nachhaltige Schokolade. Gemäß dem Motto auf dem Etikett „Fair und nachhaltig genießen“ brachte Bürgermeister Mathias Stölzle die Besucherinnen und Besucher bei der offiziellen Präsentation im Biberacher Café Phil-Harmonie schon mal auf den Geschmack: Zur Auswahl stehen zwei Sorten: Bio-Vollmilch und Bio-Zartbitter mit einem Fair-Handelsanteil von 100 Prozent. Sinnigerweise war die Premiere in eine Schokoladenverkostung eingebettet, bei der Referentin Christine Weiner vom Fairtrade-Unternehmen GEPA zu einer „Reise in den Süden“ einlud.

