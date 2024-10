Schnelles Internet für Roggenburg: So läuft der Ausbau

Im kommenden Frühjahr ist es soweit: Dann entsteht in der Gemeinde Roggenburg ein neues Glasfasernetz mit Internetgeschwindigkeiten bis zu tausend Megabit pro Sekunde für 1420 Haushalte und Unternehmen. Dem Thema „Breitband“ räumte Bürgermeister Mathias Stölzle bei der Bürgerversammlung im vollbesetzten Vereinsheim der Sportfreunde Schießen denn auch einigen Raum ein. „Das moderne Netz gewährleistet langfristig unsere Lebensqualität sowie die wirtschaftliche Entwicklung Roggenburgs“, betonte der Ortschef.

Deutsche Telekom baut Glasfasernetz in Roggenburg für 3,7 Millionen Euro aus

Von vier Angeboten zum flächendeckenden Ausbau habe die Deutsche Telekom mit 3,7 Millionen Euro das wirtschaftlichste abgegeben. Die Kommune erhielt dazu einen Förderbescheid aus München über rund 3,33 Millionen Euro. Der Eigenanteil Roggenburgs an der Maßnahme beträgt rund 375.000 Euro.

Das geplante Ausbaugebiet umfasst laut Mathias Stölzle „das gesamte Gemeindegebiet mit Ausnahme der Grundstücke, die bereits heute mit einem Glasfaseranschluss versorgt sind sowie einem Großteil des Ortsteils Roggenburg.“ Grund hierfür: Die bestehende Internetversorgung sei derzeit so gut, dass eine Förderung durch den Freistaat nicht möglich gewesen sei. Allerdings laufe gerade ein Verfahren im Rahmen einer Gigabit-Richtlinie des Bundes.

So können Immobilienbesitzer dem Glasfaseranschluss zustimmen

„Wer zur Miete wohnt, brauche lediglich online einen Glasfaser-Tarif buchen“, das sei jetzt wichtig. Weiter erklärte Stölzle: „Immobilienbesitzer müssen aktiv ihre Zustimmung geben und damit einen Gestattungsvertrag zur Herstellung des Hausanschlusses anstoßen.“ Das könne online passieren. Die zusätzliche Buchung eines Tarifs sei nicht zwingend verpflichtend.

Was der Bürgermeister ebenfalls besonders herausstellte: „Ein Roggenburg ohne ehrenamtliches, ohne gesellschaftliches, ohne bürgerschaftliches Engagement würde nicht funktionieren.“ Großartiges sei wieder von den Vereinen geleistet worden. Nur ein Beispiel von sehr vielen: Während einer 72-Stunden-Aktion hat die KLJB Schießen im Bereich des Rechtlerwaldes Schleebuch einen öffentlich zugänglichen Waldlehrpfad gestaltet. Die „ganz tolle Arbeit insbesondere durch unsere fünf Freiwilligen Feuerwehren“, so Stölzle, habe dazu beigetragen, dass die Gemeinde beim Juni-Hochwasser mit einem blauen Auge davongekommen sei. Weitere Themen des Bürgermeisters waren unter anderem Flächenmanagement, Straßenbau, Kinderbetreuung oder Energiewende.

Roggenburger Bürger sorgen sich um Windkraft und Aufnahme weitere Geflüchteter

Bei der Aussprache äußerte Daniela Sostak ihre Bedenken zur Windkraft und sprach dabei gesundheitsgefährdende Effekte an. Durch die Verankerung der Anlagen mit vielen Tonnen Beton würden Tiere darunter leiden. Der Abrieb von Mikroplastik belaste das Trinkwasser. Der Bürgermeister erwiderte: Noch sei nicht klar, ob Windkraft für Roggenburg genehmigt werde. Sollte das der Fall sein, dann stünden Information und Transparenz ganz oben auf der Agenda.

Ob die Gemeinde mehr Asylbewerber in Schießen aufnehmen müsse, wollte Werner Bidell wissen. Darauf der Bürgermeister: Die Regierung von Schwaben habe die Unterkünfte in Schießen und Biberach angemietet. Eine weitere in Meßhofen sei noch nicht belegt. „In Schießen gibt es keinen Kontakt mit der Gemeinde“, sagte Mathias Stölzle. Dort bestehe kein ehrenamtlicher Helferkreis im Gegensatz zu Biberach. Der Haushalt der Gemeinde werde nicht belastet. Andreas Kempter erkundigte sich, ob aufgrund der Nachverdichtung am Standort in Schießen Container für weitere Geflüchtete aufgestellt werden würden. „Die Gemeinde weiß nichts“, antwortete der Ortschef.

Dritter Bürgermeister Joachim Graf bedankte sich für Stölzles Arbeit. Musikalisch gab die Trachtenkapelle Schießen den Ton an.