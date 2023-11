Azubi wird im Internet erpresst und klaut seinem Chef 45.000 Euro

Der Fall lässt selbst die Richterin sprachlos zurück. Ein 24-Jähriger wird Opfer einer gemeinen Betrugsmasche und klaut am Ende sehr viel Geld.

Der Vorwurf an einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Neu-Ulm wiegt schwer. Als Auszubildender hat er in einem Einkaufsladen in Senden Gelder aus der Kasse seines Chefs veruntreut, und zwar ordentlich: Über zwei Jahre hinweg, soll er in 31 Fällen fast 45.000 Euro gestohlen haben. Dabei war der Dieb auch selbst Opfer einer Straftat.

Im Internet wurde der 24-Jährige mit einem persönlichen Video erpresst. Über WhatsApp musste er mit den Kriminellen fast täglich über das Lösegeld verhandeln. Er sah keinen anderen Weg, als das Lösegeld zu bezahlen. Viele Male griff er also in die Kasse seines Chefs und schickte das Geld nach Westafrika – eine schwere, gewerbsmäßige Veruntreuung. Das hätte mit drei Jahren Gefängnis enden können.

Auszubildender in Senden wird wegen Erotik-Video erpresst

Er muss ein hervorragender Auszubildender gewesen sein. Als 19-Jähriger fing der Beschuldigte eine Lehre in einem Einzelhandelsgeschäft in Senden an. Er beriet Kunden, machte den Kassenabschluss, führte oft tagelang den Laden alleine. Wie sein Rechtsanwalt Georg Mayer bestätigt, müssen die Geschäfte sehr erfolgreich gewesen sein, auch die Noten in der Berufsschule seien makellos gewesen. Der Chef sagte vor Gericht, er habe vollstes Vertrauen in den Auszubildenden gehabt, es sei ein freundliches Verhältnis gewesen. Und so wurde der Prozess auch emotional: "Wenn ich Bruder zu ihm gesagt habe, war das wirklich so gemeint."

Bis der große Bruch kam. Eines Tages wurde der 24-Jährige im Internet zum Opfer einer Betrugsmasche. Auf einer Plattform ließ er sich auf einen Online-Videochat mit einer unbekannten Frau ein und wird dabei unwissentlich gefilmt. Das Video soll sexuellen Inhalt enthalten. Direkt danach beginnen die Drohungen: Wenn er nicht möchte, dass das Video an die Öffentlichkeit gelangt, dann solle er Geld überweisen, an ein Konto in der Elfenbeinküsten in Westafrika. Und das tat der Betroffene auch, insgesamt 31-mal im Verlauf von zwei Jahren. Als Beweis, dass es die Erpresser ernst meinen, schickten sie das Video tatsächlich an einen Freund. Das Geld besorgte der 24-Jährige so: Wenn Kunden bar bezahlten, tippte er erst alles ganz normal in die Kasse ein, stornierte dann den Bezahlvorgang und behielt das Geld für sich.

Senden: Angeklagter wird wegen erwerbsmäßiger Veruntreuung verurteilt

"Ich habe mich extrem geschämt", erzählte der Angeklagte der Richterin. Er wollte weder zur Polizei gehen noch irgendjemandem davon erzählen. Als sein Chef den Betrug bemerkte, soll er fassungslos gewesen sein – allerdings nicht lange. "Nachdem er mir alles gezeigt hat, war ich nicht mal mehr sauer", erzählte sein Chef vor Gericht. Was bemerkenswert ist: Er habe zwar eine Videoüberwachung im Geschäft, jedoch konnte er damit nur eine Woche zurückspulen. Er hatte also keine Chance, festzustellen, wie viel Geld in den zwei Jahren tatsächlich gestohlen wurde. Der Chef schaltete die Polizei ein, wonach der 24-Jährige alle Karten auf den Tisch legte. Er zeigte die WhatsApp-Verläufe mit seinen Erpressern und alle Überweisungen nach Westafrika. So konnte festgestellt werden: Der Auszubildende ist seinem Chef 44.869,59 Euro schuldig.

Wie sich der Beschuldigte nach den Straftaten verhielt, kam bei der Richterin gut an. Er legte ein vollumfängliches Geständnis ab, nahm eine neue Stelle an und zahlt 1500 Euro jeden Monat zurück. Der Chef soll mit der Angelegenheit im Reinen sein, zum Gerichtstermin am Dienstag fehlen noch rund 22.000 Euro. Dennoch wird der 24-Jährige am Dienstag wegen gewerbsmäßiger Veruntreuung zu einem Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, plus 7500 Euro Geldstrafe. Zum Schluss sagt die Richterin: "Mir fehlen die Worte und das passiert mir eigentlich selten. Es wäre sehr einfach gewesen, der Erpressung zu entgehen."