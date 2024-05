Expertin klärt in Senden über Gefahren von TikTok und KI für Kinder auf

Schulleiterin Silke Müller möchte Eltern mit dem Vortrag "Wer schützt unsere Kinder?" zeigen, wie sie Kinder beim Thema Künstliche Intelligenz begleiten können.

Manche Bilder bleiben im Kopf: Besonders die, die schwer zu verdauen sind, halten sich oft nachhaltig und machen etwas mit denen, die sie sehen. Verbreitet sind sie in Sekundenschnelle und finden dabei häufig auch die, die damit noch nicht umgehen können: Kinder und Jugendliche. Darum, was im Internet auf Kinder einströmen kann, welche Gefahren es dort gibt und wie Künstliche Intelligenz (KI) vieles rasant verändert, geht es am Mittwoch, 5. Juni, in dem Vortrag "Wer schützt unsere Kinder?" von Schulleiterin und Digital-Expertin Silke Müller im Bürgerhaus in Senden.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft und den Schulämtern Neu-Ulm und Günzburg. Brigitte Schilling, Geschäftsführerin des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft in Neu-Ulm, ist es ein besonderes Anliegen, den Vortrag in den Landkreis zu holen. Vor allem, um zu zeigen, dass sich die Probleme mit TikTok, ChatGPT und Co. nicht auf Großstädte beschränken: "Niemand ist davor gefeit, auch nicht hier bei uns", sagt Schilling.

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es Mobbing-Fälle mit KI-Bildern

Das kann die Neu-Ulmer Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand unterstreichen. Denn: "Wir haben auch bei uns erschreckend viele Fälle, in denen Schülerinnen und Schüler etwas sehen, was sie nicht sollen." Bilder voller Gewalt sind dabei jedoch nur ein Teil des Problems. Auch Mobbing hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Während es für Betroffene schon immer eine schlimme Erfahrung gewesen sein dürfte, wenn Mitschülerinnen und -schüler sie absichtlich ausgrenzen und sich wiederholt übergriffig verhalten, gibt es mittlerweile noch deutlich mehr Möglichkeiten "jemanden wirklich fertig zu machen", wie es Schulamtsdirektorin Holand ausdrückt.

Fotos sind etwa durch KI leicht zu verändern und das hat Folgen: Wenn zum Beispiel Nacktfotos einer Schülerin überall in den Schul-Gruppen geteilt werden, ist das schlimm. Wenn diese jedoch nicht echt sind, sondern von einer KI generiert wurden, die ihr Gesicht schlicht auf einem fremden Körper einfügt, wird diese Form des Mobbings vereinfacht. Nun benötigt man dafür schließlich keine echten Nacktfotos oder vertieften Fotomanipulations-Kenntnisse mehr. Ähnliche Fälle habe es im Landkreis Neu-Ulm laut Holand bereits gegeben.

Vortrag von Silke Müller in Senden soll Eltern und Pädagogen sensibilisieren

Der Vortrag von Expertin Müller soll das Thema dabei nicht überdramatisieren, es gehe ihr nicht darum, Soziale Medien oder KI zu verteufeln, heißt es auf ihrer Webseite. Viel mehr soll der Abend Eltern, Ausbilderinnern und Ausbildern, Trainerinnen und Trainern – und allen, die sonst regelmäßig mit jungen Menschen zu tun haben – bewusst machen, welche Gefahren es hier gibt. Aber sie auch darüber informieren, wie sie Kinder beim Medienumgang unterstützen können.

"Der Vortrag soll keine Angst machen, aber Eltern für das Thema sensibilisieren, damit sie sich ihrer Verantwortung bewusst werden", fasst Schilling vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft zusammen. Das Handy Kindern nicht einfach ohne jegliche Einschränkung oder Regeln zu überlassen, sei ein Beispiel. Eltern, Schule, Polizei und das gesamte Umfeld würden sich diese Verantwortung jedoch teilen, fügt Schulamtsdirektorin Holand an.

Nach Vortrag findet Podiumsgespräch mit Experten aus der Region statt

Anschließend an den Vortrag "Wer schützt unsere Kinder?" am 5. Juni um 19 Uhr im Bürgerhaus in Senden wird es ein Podiumsgespräch mir Expertinnen und Experten aus der Region geben, bei dem auch Publikumsfragen beantwortet werden. Neben Expertin Silke Müller sitzen dort Thomas Mayer von der Cybercrime-Abteilung der Neu-Ulmer Polizei, Christina Mößle, Schulleiterin der Grundschule und Mittelschule Wasserburg, und Marc Allroggen, tätig in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Ulm. Tickets gibt es für acht Euro unter www.spk-nu-ill.de/veranstaltungen und in der Bücherwelt Senden sowie an der Abendkasse.