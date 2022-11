Feneberg-Supermarkt eröffnet bald in Wullenstetten: Das erwartet Kunden

Der neue Fenerberg-Supermarkt im Neubaugebiet "Am Stadtpark" in Wullenstetten eröffnet demnächst. Die Filiale soll ein Vollsortimenter werden.

In Sendens größtem Stadtteil Wullenstetten eröffnet am Donnerstag, 1. Dezember, der neu errichtete Feneberg-Supermarkt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Filiale im Neubaugebiet "Am Stadtpark" verfüge demnach über eine Verkaufsfläche von etwa 1020 Quadratmetern.





"Als Nahversorger ist es uns wichtig, für die Menschen in der Region gut erreichbar zu sein. Daher freuen wir uns sehr, endlich auch in Wullenstetten unsere hochwertigen Lebensmittel in einer großen Auswahl anbieten zu können", wird Feneberg-Geschäftsführer Hannes Feneberg in der Mitteilung zitiert.

Neuer Feneberg-Supermarkt in Wullenstetten: Das erwartet Kundinnen und Kunden

Der Schwerpunkt soll auf regionalen und Bio-Lebensmitteln liegen, heißt es. Eine Bäckerei mit einer Heißtheke soll neben Snacks auch wechselnde Tagesgerichte anbieten. Brot und Gebäck kommen aus der Feneberg-Bäckerei in Durach bei Kempten. Fleisch und Wurst stammen aus der hauseigenen Metzgerei in Kempten. Geben wird es ein Tiefkühlsortiment sowie einen Getränke-Bereich. Hinzu kommen Artikel für den täglichen Bedarf aus den Bereichen Drogerie sowie Haushalts- und Schreibwaren.

Parkplätze gibt es direkt vor dem Markt, darunter auch eine Schnellladesäule für E-Fahrzeuge. Fahrradstellplätze sind ebenfalls vorhanden.

Neuer Feneberg-Supermarkt: Beim Bau wurde auf Nachhaltigkeit geachtet

Beim Bau habe Feneberg großes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz gelegt, teilt das Unternehmen mit. Zur Wärmeversorgung werde größtenteils die Abwärme der gewerblichen Kälteanlage genutzt, heißt es. Zusätzlich stehe noch Fernwärme zur Verfügung. Auf dem Dach wurde eine Photovoltaikanlage installiert, mit der "ein beträchtlicher Teil" des benötigten Stroms erzeugt werden soll. Zudem wurde ein Batteriespeicher eingebaut.

Gegen den Supermarkt-Bau hatte es auch Bedenken gegeben. Beispielsweise wurden im Zuge von Starkregenereignissen negative Konsequenzen durch die Bodenversiegelung befürchtet. Die Stellplätze wurden von 92 auf 66 - "das absolute Minimum" - reduziert. Zudem werde im Bebauungsplan festgelegt, dass die Parkplätze mit wasserdurchlässigen Belägen gebaut werden müssen. Das Landratsamt hatte vor einer möglichen Lärmbelastung der benachbarten Wohnbebauung gewarnt. Die wird durch die Beschränkung der Anlieferzeit für Lastwagen von 6 bis 22 Uhr verringert.

Feneberg ist ein Supermarkt aus dem Allgäu. Dahinter steht ein Familieunternehmen. Christof und Hannes Feneberg leiten die Firma heute in der dritten Generation. 81 Feneberg-Filialen gibt es zurzeit. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Ulm im Norden über München und Erding im Osten weiter nach Murnau und Garmisch-Partenkirchen bis Oberstdorf und schließlich ins Kleinwalsertal nach Riezlern im Süden. Es umfasst ebenso Lindau, Ravensburg, Tettnang und Friedrichshafen im Westen. Verwaltung und Sitz des Unternehmens befinden sich in Kempten. Dort und in den Filialen sind nach eigenen Angaben rund 3200 Mitarbeiter beschäftigt. (AZ/krom)