Tödlicher B28-Unfall: Berufung zurückgezogen – Urteil ist rechtskräftig

Plus Eigentlich sollte an diesem Freitag der tödliche B28-Unfall erneut vor Gericht verhandelt werden. Doch dazu kam es nicht. Wie Angehörige des Getöteten darauf reagieren.

Das Landgericht Memmingen hatte den Termin noch vor zwei Wochen angekündigt. An diesem Freitag sollte die Berufungsverhandlung um den tödlichen B28-Unfall bei Senden gegen den zu diesem Zeitpunkt 29-jährigen Verursacher stattfinden. Doch zu einem erneuten Prozess kam es nicht.

Wie ein Gerichtssprecher auf Nachfrage mitteilt, hätten sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft jeweils ihre Berufung Anfang dieser Woche zurückgezogen. Zu den Beweggründen konnte er keine Angaben machen. Das im vergangenen Oktober am Neu-Ulmer Amtsgericht gefällte Urteil wegen fahrlässigen Tötung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs wird somit rechtskräftig. Der Unfallfahrer muss demnach für drei Jahre ins Gefängnis. Zudem muss er für zwei Jahre seinen Führerschein abgeben und die Kosten des Verfahrens tragen.