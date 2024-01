Senden/Memmingen

Berufung zugelassen: Tödlicher B28-Unfall kommt erneut vor Gericht

Plus Staatsanwaltschaft und Verteidigung legten Rechtsmittel gegen das Urteil im Fall des tödlichen B28-Unfalls ein. Jetzt kommt es zum Berufungsprozess vor dem Landgericht.

Von Michael Kroha

Die juristische Aufarbeitung des tödlichen Unfalls auf der B28 bei Senden dauert an. Zwar ist im vergangenen Oktober der zu diesem Zeitpunkt 29-jährige Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe am Neu-Ulmer Amtsgericht verurteilt worden. Am Ende des Prozesses gab es vereinzelt Applaus. Beide Seiten, der Angeklagte sowie die Staatsanwaltschaft, aber hatten danach Rechtsmittel eingelegt. Inzwischen steht fest: Der Fall kommt wieder vor Gericht.

"Das eigene Kind zu verlieren, ist das Schlimmste, das passieren kann. Kein Urteil kann dem gerecht werden, um den Schmerz zu lindern." Diese Worte wählte Rechtsanwalt Benjamin Prötzel als Nebenklage-Vertreter der Eltern des getöteten 22-Jährigen in seinem Plädoyer in der damaligen Hauptverhandlung. Das Interesse an dem Prozess war groß. Ungefähr ein Jahr zuvor, in der Nacht zum Sonntag, 30. Oktober 2022, war zu dem verhängnisvollen Unfall gekommen.

