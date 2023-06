Senden

18:30 Uhr

Neuer Bürgerhaus-Pächter zurück aus Türkei: Wiedereröffnung verzögert sich

Plus Zum 1. Juni, so war der eigentliche Plan, sollte das Bürgerhaus mit dem neuen Pächter eröffnen. Doch daraus wurde nichts. Wie es im Lokal in Senden jetzt weitergeht.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Wann kehrt wieder Leben ein ins Restaurant im Bürgerhaus in Senden? Zum 1. Juni, so war eigentlich der Plan, sollte wieder eröffnet werden. Doch daraus wurde nichts. Der neue Pächter, Abdulvahap Aslan, steckte in der Türkei fest. Und noch immer herrscht gähnende Leere im Lokal. Inzwischen ist der 55-Jährige aber wieder zurück in Deutschland und voller Tatendrang. Auch das endgültige Eröffnungsdatum steht fest.

Die Wände sind frisch geweißelt. Möbel aber fehlen noch komplett. Auch für die Küche wartet der Gastronom noch auf so manches Utensil. Ofen, Teigmaschine, Grill, Lava-Stein. "Ich bekomme nicht alles auf einmal", sagt Aslan. Manches habe bis zu drei Wochen Lieferzeit. Er dachte eigentlich, er könne von der Türkei aus alles organisieren. Aber ganz so einfach sei es dann doch nicht gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen