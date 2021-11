Basketball

vor 31 Min.

Bei den Spielen von Ratiopharm Ulm wird es wieder leerer

Ein paar Trommler werden wohl auch in Zukunft rein dürfen. Aber so voll wie noch am Sonntag gegen Berlin wird es wohl vorerst nicht mehr.

Plus Auch wenn der Ulmer Geschäftsführer vor sich hin tobt – Die Regeln werden verschärft und bis zum nächsten Heimspiel könnte sich die Situation weiter zuspitzen

Von Pit Meier

Der Spielplan kommt Ratiopharm Ulm eigentlich entgegen: Die nächste Hausaufgabe in der Basketball-Bundesliga gegen Hamburg steht erst am 12. Dezember auf dem Programm. Es bleibt also eine Menge Zeit, um sich auf die in Bayern massiv verschärften Corona-Regeln einzustellen: Es dürfen nur noch geimpfte oder genesene Personen in die Halle, die zusätzlich einen negativen Schnelltest vorlegen. Sie müssen zudem Masken tragen und die Kapazität der Ratiopharm-Arena darf zu höchstens 25 Prozent ausgereizt werden. Mehr als 1500 Besucher dürfen also nicht rein, beim Heimspiel gegen Alba Berlin am vergangenen Sonntag war der Basketball-Tempel in Neu-Ulm noch beinahe ausverkauft.

