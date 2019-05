vor 52 Min.

Der FV Ay verstolpert seine Relegations-Träume

Der FV Ay verliert gegen den FV Gerlenhofen - das war es wohl mit der Aufstiegs-Relegation. Trainer Uli Kolmus stört sich vor allem an einer Sache.

Das Verfolgerduell und Nachbarschaftsderby der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem FV Ay und dem FV Gerlenhofen endete mit 3:2 für Gerlenhofen. Damit verabschieden sich die Sendener Vorstädter wohl endgültig aus dem Kampf um die Aufstiegs-Relegation, während der FVG nach wie vor ein heißer Anwärter dafür ist.

Ausschlaggebend für die Niederlage seiner Mannschaft war für Ays Trainer Uli Kolmus vor allem die schwache Defensivleistung: „Alle drei Tore haben wir praktisch selbst aufgelegt.“ In der Tat agierte Ay im Abwehrbereich über die gesamte Spieldauer recht fahrig und unsicher. Das begann schon nach sieben Minuten, als sich Patrick Reichl durchspielte und am Ende an Ays Keeper Andre Englet scheiterte. Die Heimelf kam nur langsam in die Gänge und auch erst in der 23. Minute zur ersten nennenswerten Möglichkeit durch Fatih Koparan. Nur zwei Zeigerumdrehungen später klingelte es das erste mal im Ayer Gehäuse: Der sehr agile Julian Fent bediente Armin Sassmann und dieser stellte überlegt auf 1:0. Danach plätscherte die Partie bis kurz vor der Pause gemächlich hin. Kurz vor dem Seitenwechsel leistete sich FVG-Torwart Michael Böhme jedoch einen Aussetzer, als er eine Flanke von Jonathan Erber direkt auf den Kopf von Christian Frank zum 1:1 lenkte (42.).

Kreisliga A Iller: FV Ay verliert gegen den FV Gerlenhofen

Nach dem Seitenwechsel kamen zunächst die Hausherren besser aus der Kabine und hatten erneut durch Franke per Kopf die erste gefährliche Aktion zu bieten (51.). Doch wieder gelang den Gästen kurz darauf die erneute Führung. Julian Fent vollendete einem schönen Solo überlegt zum 2:1 (54.). Sassmann hätte kurz drauf für eine kleine Vorentscheidung sorgen können (57.). Was ihm nicht gelang, machte dafür Fent mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 besser (74.). Dazwischen lag der Ausgleich für die Gastgeber allerdings förmlich in der Luft.

In der Nachspielzeit betrieb Ays Kapitän Koparan mit seinem Anschlusstreffer zum 2:3 nur noch Ergebniskosmetik. Trotz alle dem zeigte sich Uli Kolmus einverstanden mit der Leistung seiner Truppe: „Bis auf die individuellen Fehler war das sicher eines der besseren Spiele von uns heute. Unter normalen Umständen wäre heute sogar mehr für uns drin gewesen.“ Sein Gerlenhofener Kollege Thomas Kühn analysierte: „Ich denke, der Sieg für uns geht klar. Vor allem in der zweiten Hälfte merkte man uns an, dass wir die Partie unbedingt gewinnen wollten.“ (wgo)

