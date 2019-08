vor 3 Min.

FV Illertissen: Schmerzhafte Diagnose Für Manuel Strahler

Illertissen ist im Toto-Pokal eine Runde weiter. Schwieriger ist die aktuelle Personalsituation: Bei Manuel Strahler gibt es eine Diagnose.

Von Gideon Ötinger und Hermann Schiller

Die Neuigkeit kam schon einige Stunden, bevor der FV Illertissen am Dienstagabend beim TSV Kottern zum Zweitrunden-Duell im Toto-Pokal antrat und letztlich mit 2:1 gewann. Es war keine gute Nachricht, denn nun ist klar, dass der FVI-Kapitän Manuel Strahler, der sich bei der 0:2-Niederlage gegen Türkgücü München am Wochenende das Knie verdreht hatte, lange ausfallen wird. Strahler erlitt einen Kreuzband- und Innenbandriss sowie einen Meniskusschaden und eine Knochenabsplitterung. Gut möglich, dass für ihn die Saison gelaufen ist. Deshalb hat der Sportvorsitzende der Illertaler, Karl-Heinz Bachthaler, nochmals nachgerüstet und mit Gabriel Galinec einen Abwehrspieler verpflichtet. Der 19-Jährige kommt aus der Jugend des FC Augsburg, wo er in der U19 als Kapitän spielte. Gegen Kottern stand Galinec noch nicht im Kader, die Verantwortlichen des FVI hoffen, dass sie die letzten Formalitäten des Transfers bis zum Samstag abgehakt haben. Dann steht das schwere Regionalliga-Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt an.

Auch interessant: FV Illertissen muss ohne Kapitän nach Kottern

Auch abgesehen von Strahlers Ausfall können die Illertaler Verstärkung gerade gut gebrauchen. Vor dem Spiel gegen Kottern war die Verletztenliste stetig gewachsen und so kamen in Allgäu einige junge Spieler zum Einsatz. Im Tor stand etwa Tizian Fendt (21) und in der Abwehr mit Max Zeller und Marius Wegmann zwei 20-Jährige. Trainer Marco Küntzel hatte vor der Partie schon angekündigt, dass er vor allem Fußballern Spielzeit geben möchte, die im Ligabetrieb noch nicht richtig Fuß fassen konnten. Sieben Veränderungen hatte Küntzel im Pokalspiel im Vergleich zur Niederlage gegen München aufs Feld geschickt.

FV Illertissen besiegt den TSV Kottern im Toto-Pokal

Nicht mit dabei war auch Maurice Strobel, der am Samstag vom Bayerischen Fußballverband (BFV) den Preis als „Fair ist mehr“-Landessieger der Saison 2018/2019 verliehen bekam. BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau zeichnete den Mittelfeldspieler für eine besondere Fairplay-Aktion aus: Am letzten Spieltag vor der Winterpause entschied Schiedsrichter Thomas Ehrnsperger in der Partie gegen den FC Bayern München II nach einem vermeintlichen Foulspiel an Strobel auf Elfmeter – die große Chance für die Schwaben, vor heimischem Publikum gegen den späteren souveränen Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger in Führung zu gehen. Der Illertisser wies den Unparteiischen darauf hin, dass es sich um einen regulären Zweikampf gehandelt hatte, worauf Ehrnsperger den Strafstoß zurücknahm. Letztlich entschieden die Münchner die Partie mit einem Doppelschlag nach der Pause mit 2:0 für sich.

Lesen Sie auch: Türkspor Neu-Ulm gegen die Stuttgarter Kickers fällt ins Wasser

Vermisst wurde Strobel in der Partie gegen den Bayernligisten Kottern nicht. Illertissen war klar überlegen. Es dauerte 29 Minuten, ehe die Illertaler in Führung gingen. Das 1:0 fiel durch Daniel Dewein, der nach einer Ecke am schnellsten reagierte. Davor hatten schon Philipp Schmid, Fabio Maiolo und Moritz Nebel gute Gelegenheiten auf dem Fuß gehabt. Kurze Zeit darauf blieb ein aus Illertisser Sicht klares Foul an Maiolo im gegnerischen Strafraum ungesühnt. Die einzige Möglichkeit der Gastgeber hatte Achim Speiser in der 36. Minute, doch er scheiterte an Torwart Fendt. In der zweiten Hälfte drehte sich der Wind etwas, Kottern wurde stärker, ohne aber viel gefährlicher zu werden. In der 79. Minute schien Marco Hahn alles klar zu machen, als er zum 2:0 nach einer flachen Hereingabe traf. Doch nur kurz darauf erzielte ausgerechnet der ehemalige Illertisser Armin Rausch den 1:2-Anschluss. Doch der FVI hielt das Ergebnis.

FV Illertissen: Fendt – Zeller, Krug, Wegmann, Wujewitsch – Dewein, Nebel, Maiolo, Baric (77. Glessing) – P. Strobel (70. Hahn), Schmid (64. Bergmiller).

Themen Folgen