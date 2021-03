vor 2 Min.

Kooperation zwischen SSV Ulm und FCB: Geschichte wiederholt sich

Plus Es läuft für die Ulmer Spatzen. Jetzt haben sie eine Kooperation mit Bayern München verkündet - allerdings nicht zum ersten Mal.

Von Gideon Ötinger

Sportlich läuft es gerade sehr gut für den SSV Ulm 1846 Fußball. Am Dienstag hat der Viertligist den FSV Frankfurt mit 3:1 (1:0) in dessen Stadion besiegt und steht jetzt auf Platz drei, vergangene Woche hat er nach langer Suche einen Direktor und perspektivischen Geschäftsführer präsentiert. Als wäre das nicht genug, trudelte am Mittwoch auch noch eine Meldung der Spatzen ein, die deren Fans wieder einmal die Verheißung des großen Fußballs spüren ließ: Ulm kooperiert in der Jugend seit einigen Wochen mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Bei den SSV-Fans kam das super an. Fast schon, als würde mit der Kooperation auch automatisch Münchner Qualität in den Ulmer Fußball einkehren. Dass das nicht unbedingt so sein muss, zeigt ein Blick ins Archiv. Denn eine solche Kooperation hat es schon mal gegeben.

Es war Ende Mai 2005, als der SSV Ulm 1846 - damals war die Fußball-Abteilung noch im Hauptverein untergebracht - verkündete, im Jugendbereich nun mit den Münchnern zusammenzuarbeiten. Das Ziel des FCB war es, unter Anleitung von Münchner Trainern junge Fußballer in ihren Heimatklubs der Region zu trainieren und sie bei entsprechender Qualität nach München zu holen. Ulm sollte vom Know-how der Bayern profitieren. Keinen Hehl machte der Bundesligist dabei, dass er die Region Ulm nicht zufällig ausgewählt hat.

SSV Ulm 1846 Fußball und Bayern München kooperierten schon 2005

Es ging ihm darum, dem VfB Stuttgart, damals noch amtlicher Bayern-Konkurrent, die Talente wegzuschnappen. In Ulm war man von der Kooperation überzeugt, schließlich war auch der damalige Bayern-Manager und gebürtige Ulmer Uli Hoeneß beteiligt. „Der beste Beweis dafür, dass es sich nicht um leeres Geschwätz handelt“, sagte Peter Passer, der zu der Zeit die Ulmer Fußball-Abteilung stellvertretend leitete. Trotzdem verlief die Zusammenarbeit beider Teams in den folgenden Monaten und Jahren im Sande.

Nun also der neue Versuch einer Kooperation. In ihren Grundzügen klingt die ähnlich wie die aus dem Jahr 2005. Ziel soll es sein, Talente aus der Region für die Münchner am neuen Standort seines Förderkaders in Ulm zu sichten und ihnen dort ein zusätzliches Training anzubieten. „Wir versprechen uns von dieser Kooperation, die in dieser Art die einzige für uns in Deutschland bleiben soll, einen wichtigen Schritt, unsere Talentförderung in der Zukunft weiter zu optimieren“, sagte der Leiter des FCB-Campus Jochen Sauer. Allerdings soll die Kooperation keine Einbahnstraße werden, denn besonders talentierte Nachwuchsspieler des SSV sollen auch zu Einheiten an den hochmodernen Campus kommen dürfen.

Von dessen Qualitäten konnten sich schon die aktuellen Ulmer Jonas Kehl (kam im vergangenen Sommer von München nach Ulm) und Jannik Rochelt überzeugen, der während der Winter-Wechselfrist an die Donau gekommen war. „Klar sind die Bedingungen ein bisschen anders“, sagte Rochelt kürzlich über seine Zeit in München. Für einen jungen Fußballer sind die Gegebenheiten in der bayerischen Landeshauptstadt traumhaft: „Ein paar Mal durfte ich bei den Profis mittrainieren. Das war unglaublich. Lewandowski, Müller - die kennt man sonst nur aus dem Fernsehen. Für mich war das riesig.“.

Nachwuchsleistunsgzentrum des SSV Ulm: Unterlagen eingereicht

Von dem Fußballwissen der Münchner sollen aber nicht nur Ulmer Nachwuchstalente profitieren, sondern auch die Trainer und Mitarbeiter des SSV. Sie und die der Bayern werden enger zusammenarbeiten, lautet der Plan. Es soll Hospitationen geben und auch im Bereich Scouting „werden die Spatzen und der FC Bayern intensiv zusammenarbeiten und regelmäßig in Arbeitsgruppen auf verschiedenen Ebenen zusammenkommen“, heißt es in einer Mitteilung. Ebenfalls nicht unwichtig für den SSV: Im Aufbau des eigenen Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) möchten die Münchner ebenfalls mit anpacken und dem neuen Partner mit Kontakten zu Unterstützern und Sponsoren helfen. Die nötigen Unterlagen für das NLZ haben die Spatzen bereits beim Deutschen Fußballbund eingereicht und warten nun darauf, dass der Verband die nächsten Schritte unternimmt.

Mit der Kooperation stößt der FCB regional in ein Dreieck der Profiteams VfB Stuttgart, FC Heidenheim und FC Augsburg. Der Kerngedanke dahinter dürfte ein ähnlicher sein wie vor 16 Jahren, nur verpackt es Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic etwas verblümter: „Zudem ist die Lage der Stadt Ulm – noch in bequemer Nähe zu München, aber mit einem anderen Einzugsgebiet – strategisch sehr interessant für den FC Bayern.“ Das strategische Interesse ist beidseitig: „Von der Partnerschaft mit einem der besten Klubs der Welt werden wir nachhaltig profitieren und unsere Nachwuchsarbeit auf ein noch höheres Niveau heben“, meinte Ulms Sportvorstand Anton Gugelfuß.

