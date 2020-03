vor 20 Min.

Nach Corona-Fall in der Mannschaft: Entwarnung beim FC Burlafingen

Nach der Infektion eines Fußballers des FC Burlafingen mit dem Corona-Virus sind nun auch die übrigen Spieler negativ getestet worden. Trotzdem gibt es noch Unklarheiten.

Von Gideon Ötinger

Nachdem sich ein Fußballer des FC Burlafingen mit dem Coronavirus infiziert hat, gibt es auch gute Nachrichten für den Bezirksligisten: Die beiden verbliebenen Spieler, die mit dem Infizierten Kontakt hatten, aber noch nicht getestet worden waren, haben am Freitag einen negativen Befund auf Covid-19 erhalten. Zuvor hatte es schon bei fünf anderen Fußballern Entwarnung gegeben.

Corona-Fall in der Mannschaft des FC Burlafingen

Der Abteilungsleiter Werner Holzschuh sagte unserer Zeitung am Freitag, dass die erste und zweite Mannschaft in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen können. „Sehr beruhigend“ sei das Ergebnis, sagte Holzschuh. Allerdings müssen die sieben Spieler, die mit dem Infizierten eine Geburtstagsfeier besucht hatten, weiterhin in Quarantäne bleiben. Die Burlafinger können deshalb nur dezimiert trainieren, nachdem das Training zuvor schon einige Tage ausgefallen war. So bleibt die Frage noch offen, ob der Burlafinger Restrunden-Auftakt in der Bezirksliga gegen Aufheim/Holzschwang am nächsten Wochenende stattfinden kann. In einer Sitzung am Freitagabend wollen sich die FC-Chefs zusammensetzen und dann gegebenenfalls Kontakt mit dem Verband aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Lesen Sie auch: Den Corona-Infizierten im Landkreis geht es "soweit gut"

Themen folgen