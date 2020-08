vor 36 Min.

Nochmal zwei Transfers für Ratiopharm Ulm

John Petrucelli und Trey Landers sind die beiden Neuen der Ulmer Basketball-Bundesligisten.

Nach den beiden Neuzugängen Troy Caupain und Isaiah Wilkins, die Ratiopharm Ulm am Freitag bekannt gegeben hat, hat der Basketball-Bundesligist am Montag nachgelegt - und nochmal zwei Neue präsentiert. John Petrucelli (27) und Trey Landers (22) heißen die zwei US-Amerikaner, die für die kommende Saison an die Donau wechseln.

Der 27-jährige Petrucelli kommt als bester Balldieb der israelischen Liga nach Ulm und auch der 22-jährige Landers hat sich in vier Jahren an der University of Dayton den Ruf eines unermüdlichen Arbeiters erworben. „John Petrucelli ist ein Shooting Guard, der aber auch die Small Forward Position ausfüllen kann", sagt Geschäftsführer Thomas Stoll in einer Pressemitteilung. "Er hat sich über die Jahre kontinuierlich verbessert und sich so ein gutes Gesamtpaket angeeignet.“

Ratiopharm Ulm verpflichtet John Petrucelli und Trey Landers

Über Landers sagt er: „Trey Landers ist ein Kämpfer, der von der Position zwei bis vier eingesetzt werden kann. Er ist ein starker Rebounder, der viele Dinge tut, die nicht im Scouting auftauchen.“

az

Die Neuzugänge im Detail:

John Petrucelli

Geboren: 27. Oktober 1992

27. Oktober 1992 Nationalität: USA

Größe: 1,93 Meter

1,93 Meter Position: Shooting Guard/Small Forward

Shooting Guard/Small Forward Stationen als Spieler: 2010-2014 Molloy College (NCAA II), 2015-2016 BK Iskra Svit (SVK), 2016-2019 Erie BayHawks / Lakeland Magic (NBA-G-League), 2019 Hapoel Beer Sheva (ISR).

2010-2014 Molloy College (NCAA II), 2015-2016 Iskra Svit (SVK), 2016-2019 Erie BayHawks / Lakeland (NBA-G-League), 2019 (ISR). Größte Erfolge: All-ECC Rookie oft he Year (2011), slowakischer Allstar (2016).

Trey Landers

Geboren: 20. Juni 1998

20. Juni 1998 Nationalität: USA

Größe: 1,96 Meter

1,96 Meter Position: Small Forward/Power Forward

Small Forward/Power Forward Stationen als Spieler: 2016-2020 University of Dayton (NCAA I).

2016-2020 (NCAA I). Größte Erfolge: Atlantic 10 Regular Season Champion (2017, 2020).

