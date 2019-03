17:21 Uhr

SSV Ulm punktet beim VfB Stuttgart II

Ende November gewann Ulm zuletzt in der Fremde. Da hat sich geändert - durch einen Sieg im Schwaben-Derby gegen die Stuttgarter Bundesliga-Reserve.

Von Gideon Ötinger

An das Gazi-Stadion unweit des Stuttgarter Fernsehturms hat der SSV Ulm 1846 Fußball gute Erinnerungen. Dort gewann das Team im Mai vor einem Jahr den WFV-Pokal und bescherte der Stadt Ulm dadurch zwei Partien im DFB-Pokal. Am Sonntag fügte die Mannschaft ein neues positives Kapitel ihrer Beziehung zum Gazi-Stadion hinzu. Mit 2:0 (0:0) gewannen die Spatzen gegen den VfB Stuttgart II, es war der erste Ulmer Auswärtssieg in der Regionalliga Südwest seit dem 3. November. Beide Treffer erzielte David Braig.

In der Offensive präsentierte Trainer Holger Bachthaler eine Variante, die zuletzt kaum zum Einsatz gekommen war: er ließ drei Stürmer spielen. Ardian Morina, David Braig und Vitalij Lux, der für den gelb-gesperrten Luigi Campagna auf dem Platz stand, spielten von Beginn an. Ansonsten ersetzte David Hundertmark den verletzten Stammtorhüter Christian Ortag und der ebenfalls gelb-gesperrte Kapitän Florian Krebs wurde durch Michael Schindele vertreten.

Nach vorne sollte es also gehen – nicht die schlechteste Idee beim Stuttgarter Nachwuchs. Zusammen mit Hessen Dreieich und Eintracht Stadtallendorf haben die württembergischen Hauptstädter die meisten Gegentore der Liga kassiert (47). Den eigenen Ansprüchen hinken sie damit um einiges hinterher und kämpfen um den Verbleib in der Regionalliga Südwest. Doch wie das so ist im Fußball, unterschätzen sollte man niemanden. In Halbzeit eins hielt der VfB gut mit, hatte einige gute Chancen und erweckte auch nicht in der Defensive den Eindruck, als wäre er leicht zu knacken. Den besseren Start ins Spiel erwischten trotzdem die Spatzen. Druckvoll gingen sie auf die Stuttgarter los, und erzwangen Möglichkeiten, die aber nichts einbrachten. So ging es mit einem ausgeglichenen Chancenverhältnis und einem 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte machte Ulm dann früh den Schritt in Richtung Auswärtserfolg. Eine Flanke von Marcel Schmidts verwertete Braig mit dem Fuß zum 1:0 (48.). Doch das ließ den VfB einigermaßen kalt. Es ging weiter hin und her und die Spatzen mussten in der Schlussphase wegen des Stuttgarter Pressings aufpassen. Doch mitten in die Druckphase fiel der Pfiff von Schiedsrichter Michael Kimmeyer: Foul-Elfmeter für Ulm. Den verwandelte David Braig zum verdienten Endstand (89.). (gioe)

SSV Ulm 1846 Fußball: Hundertmark – Stoll, Reichert, Schindele, Schmidts – Gutjahr, Gashi, Jann (87. Viventi) – Lux (77. Bagceci), Morina (68. Sapina), Braig.

