Heidewitzka-Festival 2021 fällt aus: Neuer Anlauf im nächsten Jahr

Jetzt müssen sie die ganze Planung und Organisation sogar ein drittes Mal stemmen: Der Schießener Bayern-Fanklub Red-White Dynamite und die Sportfreunde Schießen haben ihr Heidewitzka-Festival zunächst vom Juni auf den September dieses Jahres verschoben. Jetzt ist klar, dass auch dieser Termin wegen der Corona-Auflagen nicht zu halten ist. Wie geht es weiter?