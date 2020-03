vor 32 Min.

Sieglose Koblenzer warten auf den SSV Ulm 1846 Fußball

Erst fünf Punkte hat der kommende Gegner der Spatzen in dieser Saison gesammelt. Die Zuschauerzahl gegen Steinbach enttäuscht Ulms Trainer Holger Bachthaler.

Von Gideon Ötinger

Der Aufsteiger RW Koblenz erlebt eine äußerst unschöne Saison in der Regionalliga-Südwest: Von 22 Partien hat er bislang keine einzige gewonnen, fünf Pünktchen stehen als magere Ausbeute auf seinem Konto – der letzte Tabellenplatz ist die logische Konsequenz. Unter den fünf Unentschieden war allerdings eines, das kurz aufhorchen ließ in der Liga: Am 19. Oktober spielten die Rheinland-Pfälzer 1:1 gegen den TSV Steinbach Haiger, der derzeit mit 40 Punkten mehr auf Platz drei steht, am Dienstagabend allerdings eine 1:2-Niederlage beim SSV Ulm 1846 Fußball hinnehmen musste.

Lesen Sie auch: Holger Bachthaler wechselt den Sieg gegen Steinbach Haiger ein

Am Samstag (14 Uhr) treffen in Koblenz also der Steinbach-Bezwinger und der Beinahe-Bezwinger aufeinander, wobei die Ulmer auch ohne ihre starke Leistung vom Dienstagabend als klare Favoriten ins Spiel gehen würden. Die Spatzen sehen sich zurecht eher als Konkurrenten der oberen Teams, als auf das Tabellenende zu schielen. Dank des Erfolgs gegen Steinbach stehen sie jetzt wieder auf Platz fünf, nachdem sie wegen des 0:0 gegen Pirmasens kurzzeitig abgerutscht waren. Da besteht schnell die Chance, die Partie gegen den Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen, Ulms Trainer Holger Bachthaler möchte davon aber nichts wissen: „Die Tabelle darf für uns keine Rolle spielen. Wenn wir eine ähnlich gute Leistung wie am Dienstag zeigen, haben wir eine gute Möglichkeit, mit einem Dreier heimzufahren.“

Gegen Steinbach: Niedrigste Zuschauerzahl im Ulmer Donaustadion

Trotz des Erfolgs gegen Steinbach zeigte sich Holger Bachthaler aber auch unzufrieden mit der Zuschauerzahl : „Wir belegen in der Heimstatistik den zweiten Platz, wie im Jahr davor, und trotzdem kamen nur 807 Zuschauer. Es wird immer argumentiert, das liege daran, dass wir die ersten Spiele verloren haben.“ Dabei zeige seine Mannschaft zuhause in dieser Saison eine gute Leistung, „das muss ich schon mal hervorheben“. Die jüngsten vier Heimspiele haben die Spatzen gewonnen, die Zuschauerzahl gegen Steinbach war aber die niedrigste in dieser Saison und vielleicht auch dem Termin geschuldet. Eigentlich hätte die Partie am vergangenen Samstag stattfinden sollen.

Die Vorbereitung auf das Koblenzspiel hat unter der Verschiebung laut Bachthaler aber nicht gelitten. Nachdem Ulms Kapitän Florian Krebs am Dienstag wieder einsatzfähig gewesen wäre, aber trotzdem nur auf der Tribüne saß, könnte er am Samstag zu seinem Debüt in diesem Jahr kommen. Adrian Beck verletzte sich gegen Steinbach allerdings im Gesicht, noch ist unklar, ob er am Wochenende spielen kann. Ansonsten geht sein Trainer aber nicht von „allzu großen Veränderungen“ aus.

Themen folgen