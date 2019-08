vor 20 Min.

So lief die zweite Runde des Bezirkspokals Donau/Iller

Rolf Leon Dietz von der SGM Aufheim-Holzschwang (links) im Luftduell mit Dominik Zwaschek vom TSV Obenhausen in Runde zwei des Bezirkspokals. Das Duell der Bezirksligisten wirkt zunächst wie eine klare Angelegenheit, doch dann kommt die SGM noch mal ran.

Das Bezirksliga-Duell zwischen Aufheim und Obenhausen ist eng, das Spiel zwischen Bühl und Altenstadt wird von einer schweren Verletzung überschattet.

Von Jürgen Schuster und Nick Schuster

25 Partien hatte der Bezirkspokal Donau/Iller in Runde zwei am Mittwochabend zu bieten. Im Duell der Bezirksligisten verlor die SGM Aufheim-Holzschwang gegen ihren Ligakontrahenten TSV Obenhausen mit 2:3 und hätte dabei fast noch eine Obenhauser 3:0-Führung aufgeholt. Im Nachbarschaftsderby hat Tiefenbach bei der SpVgg Au nichts anbrennen lassen und ist durch einen 2:0 Erfolg ebenso in die nächste Runde eingezogen wie der FV Gerlenhofen. Der besiegte den TSV Pfuhl mit 3:1. B-Kreisligist FV Weißenhorn entwickelt sich zum Pokalschreck und hat mit dem SSV Illerberg erneut einen höherklassigen Verein aus dem Rennen geworfen. Dabei haben sich die Gäste mit zwei Feldverweisen selbst dezimiert und dem FV den Weg zum Sieg geebnet.

Das Spiel in Bühl gegen den FV Altenstadt wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Ein Bühler-Kicker hatte sich die Schulter ausgekugelt und musste mit dem Notarztwagen abtransportiert werden. Nächste Woche (Dienstag, 19 Uhr) wartet noch die Partie zwischen den beiden B-Kreisligisten SV Asch/Sonderbuch und SV Jungingen. Damit wäre dann die zweite Pokalrunde durch.

Bezirksliga – Bezirksliga

SGM Aufheim/Holzschwang – TSV Obenhausen 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Spann (6.), 0:2 Zwatschek (32.), 0:3 Schröter (40.), 1:3 Krumpschmid (62./Fe.), 2:3 Dannerbauer (84.).

TSV Langenau – SV Lonsee 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Stammler (36.), 1:1 Uhl (82.), 1:2 Böttinger (68.).

Kreisliga A – Bezirksliga

TSV Erbach – SSG Ulm 99 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Reichl (60.).

FC Hüttisheim – Srbija Ulm 2:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Stanic (20., 25.), 0:3 Divkovic (55.), 0:4 Kasapovic (67.), 1:4 Bachteler (76.), 2:4 Haller (86.).

SpVgg Au – SV Tiefenbach 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Rogg (20.), 0:2 Wehermann (30.), bes. Vork.: Gelb-Rot: Kirsten (SpVgg, 80.)

FC Silheim – SC Staig 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Ott (13.), 0:2 Märkle (40.), 0:3 Kohn (43.), 1:3 Greiner (52.), 1:4 Ott (62.), 1:5 Kienhöfer (85.).

SV Amstetten – SV Thalfingen 2:4 (1:1). Tore: 1:0 Taskiran (1.), 1:1 Schneider (40.), 2:1 Gül (60.), 2:3 Simon (70.), 2:3 Demirel (80.), 2:4 mKurz (85.).

Kreisliga B – Bezirksliga

SGM Vöhringen/Illerzell – Türkgücü Ulm 0:1 (0:1). Tore: 0:1 Kiral (36./Fe.).

Kreisliga A – Kreisliga A

SV Jedesheim – FV Senden 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Glaser (20.), 1:1 Macchia (32.), 2:1 Rittler (34.).

SV Nersingen – Türkspor Neu-Ulm II 2:3. Torschützen nicht gemeldet!

FV Gerlenhofen – TSV Pfuhl 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Hänsler (40.), 2:0 Fendt (67.), 3:0 Wannenmacher (71.), 3:1 Jähnke (73.). TSV Albeck – TSV Blaubeuren 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Hauff (45., Fe.), 1:1 Ziegler (55.), 1:2 Daur (71.). Ljiljan Ulm – TSV Seißen 5:3 (4:1). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Mehanovic (6., 7., 9.), 4:0 Dzehverovic (29.), 4:1 Kast (32.), 5:1 Dzehverovic (48.), 5:2, 5:3 Kast (71., 80.).

Kreisliga B – Kreisliga A

VfL Bühl – FV Altenstadt beim Stand von 0:3 abgebrochen. Tore: 0:1 Schmidberger (4.), 0:2 Hartmann (12.), 0:3 Schmidberger (17.), bes. Vork.: Abbruch wegen einer schweren Verletzung eines VfL-Spielers.

FV Weißenhorn – SSV Illerberg 4:3 (1:1). Tore: 1:0 Widmer (12.), 1:1 Amann (45.+2), 1:2 Uhlmann (54.), 2:2 Fröhler (66.), 2:3 Schontner (71.), 3:3, 4:3 Kühner (86., 90.+2), bes. Vork.: Gelb-Rot Idler (SSV, 51.), Rot: Wagner (SSV, 88.).

TSV Buch II – SGM Ingstetten/Schießen 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Krug (31.), 2:0 Ruf (37.), 2:1 Ott (45.+4), 2:2 Sauter (53.), 3:2 Amann (66.), 4:2 Trum (90.+2).

FC Burlafingen II – TSV Altheim/Alb 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Ece (25.), 0:2 Staiger (80.).

FC Blautal – TSV Herrlingen 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Firat (27.), 0:2 Nußbaumer (63.), 0:3 Denzel (67.), 1:3 Stawiarski (78.).

SSC Stubersheim – FC Neenstetten 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Seybold (80.), 0:2 Leibing (83.), 1:2 Fink (88.). SV Jungingen II – TSV Bernstadt 1:3 (0:0). Tore: 1:0 Testa (69.), 1:1 Jost (78.), 1:2 Dürr (80.), 1:3 Jost (83.).

VfB Ulm – Birumut Ulm 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Kaplan (7.), 1:1 Erhan (11.), 2:1 Schmid (51.), 3:1 Karabulut (90.+5).

SV Weidenstetten – TSV Blaustein II 5:4 n.Elfm. (1:1). Tore: 0:1 Lotz (8.), 1:1 Frey (80.).

Kreisliga B – Kreisliga B

SV Pfaffenhofen – RSV Wullenstetten 0:4 (0:3). Tore: 0:1 Hilgartner (8.), 0:2 Treu (37.), 0:3 Strobel (42.), 0:4 Hilgartner (66.).

SGM Machtolsheim/Merklingen – FC Langenau 3:1 (2:1). Tore: 1:0 Amadou (6.), 2:0 Brunmaier (16.), 2:1 Kadriu (34.), 3:1 Löhnert (90.+3).

TSV Laichingen – FC Blaubeuren II 0:5 (0:4). Tore: 0:1 Sledz (12.), 0:2 Tomic (26.), 0:3 Sledz (31.), 0:4 Wlodarczyk (38.), 0:5 Mercan (90.).

