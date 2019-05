vor 17 Min.

Ulmer Zehnkämpfer knacken 8000er-Marke in Götzis

Tim Nowak überbietet beim Meeting in Götzis die WM-Norm. Manuel Eitel hadert, Mathias Brugger schwächelt mit dem Diskus.

Mit drei 8000-Punkte-Resultaten und drei Plätzen in den Top Elf haben sich die Ulmer Zehnkämpfer am Wochenende beim Mehrkampf-Meeting in Götzis stark präsentiert. Erst in der letzten Disziplin zog Tim Nowak noch an Manuel Eitel vorbei und überbot mit 8209 Punkten die WM-Norm.

Auch interessant: Fußballer Alper Bagceci verabschiedet sich mit einem Rekord von den Ulmer Spatzen.

Nach zehn Disziplinen war die gute Laune zurück. Was hatte Tim Nowak gehadert nach Tag eins und seinen 400 Metern in 50,16 Sekunden, die ihn viele wertvolle Punkte gekostet hatten. Doch an Tag zwei nutzte er die letzte Disziplin für ein Happy-End: Mit einer neuen Bestleistung von 4:20,66 Minuten rannte er über 1500 Meter noch vor bis auf Rang sieben des Weltklasse-Feldes und überbot mit 8209 Punkten um neun Zähler die WM-Norm für Doha (Katar). „Jetzt bin ich happy“, stellte Tim Nowak fest. Und trotzdem: „Meine Stärken konnte ich gar nicht richtig ausspielen.“

Drei Ulmer Zehnkämpfer in Götzis am Start

Super verlief der Zehnkampf lange auch für Manuel Eitel: Der 22-Jährige überzeugte bei seinem Debüt unter anderem mit der zweitschnellsten 100-Meter-Zeit aller Teilnehmer (10,41 Sekunden) sowie mit Bestmarken im Kugelstoßen (14,64 Meter), über 400 Meter (48,52 Sekunden) und im Hochsprung (2,00 Meter). So übernachtete er in Österreichs „Mehrkampf-Mekka“ sogar auf Rang fünf. In den letzten vier Disziplinen aber konnte er nicht mit der Weltklasse mithalten. Nach 4:50,48 Minuten über 1500 Meter hatte er 8128 Punkte auf dem Konto – aus der WM-Norm wurde nichts. „Mit dem neunten Platz bin ich sehr zufrieden“, sagte er. „Mit den Punkten nicht. Aber jetzt weiß ich, dass ich 8250 oder 8300 machen kann.“

Mathias Brugger konnte in vielen Disziplinen in etwa seine Leistungen aus dem Vorjahr bestätigen, als er in Götzis seine Bestmarke auf 8304 Punkte gesteigert hatte. Dann aber kam der Diskuswurf, in dem der 47-Meter-Werfer nur 40,55 Meter erzielte und mehr als 100 Punkten liegen ließ. Am Ende standen 8060 Zähler und Rang elf zu Buche. „Es war ein wichtiger Wettkampf“, fand Brugger trotzdem, „mein drittbester 8000er.“ Der könnte noch wichtig werden. Wer in drei Zehnkämpfen der Challenge-Reihe weltweit die meisten Punkte gesammelt hat, erhält eine Wild-Card für die WM in Doha. (sibe)

Themen Folgen