vor 24 Min.

Verlässt Luigi Campagna den SSV Ulm im Sommer?

Im Sommer läuft der Vertrag von Luigi Campagna beim SSV Ulm 1846 Fußball aus. Jetzt meldet eine Zeitung, dass er gehen wird. Was ist dran?

Nach einer Meldung der Stuttgarter Zeitung herrscht Unruhe im Fanlager des SSV Ulm 1846 Fußball. In einem Vorbericht auf das Ulmer Spiel am vergangenen Sonntag beim VfB Stuttgart II (Ulm gewann mit 2:0) heißt es, dass Luigi Campagna die Spatzen nach dieser Saison verlassen wird. Sein Vertrag in Ulm läuft Ende Juni aus. Die Vertragsverlängerung mit dem 29-Jährigen sei daran gescheitert, dass sich der Verein und Campagna beim Thema Finanzen nicht einig geworden seien, heißt es weiter.

Anton Gugelfuß: Die Gespräche mit Luigi Campagna laufen noch

Gegenüber unserer Redaktion dementierte Spatzen-Vorstandsmitglied Anton Gugelfuß diese Meldung. Er sei selbst überrascht gewesen, als er sie gelesen hat: „Ich kann bloß sagen, dass wir im Gespräch mit Luigi sind.“ Ein Ergebnis gebe es allerdings noch nicht.

Fakt ist: Für Campagna interessieren sich einige Vereine, angeblich auch welche aus der Dritten Liga. Laut Stuttgarter Zeitung ist der aktuelle Oberligist Stuttgarter Kickers an einer Verpflichtung interessiert. Ganz abwegig wäre das nicht. Trainer in Stuttgart ist Tobias Flitsch, der in der vergangenen Saison die Spatzen trainierte und damals Campagna an die Donau gelotst hatte. Flitsch kennt den Italiener noch aus dessen Anfangszeit.

Bei den Fans löste die Meldung Unverständnis aus. Campagna ist einer der wichtigsten Spieler der Spatzen und hat das Mittelfeld seit seines Transfers stabilisiert. (gioe)

Der Auswärtsfluch ist beendet David Braig trifft in Stuttgart doppelt . . #VfBSSV Gepostet von SSV Ulm 1846 Fußball e.V. am Sonntag, 31. März 2019

