Bei Ratiopharm Ulm gibt es die besten Spieler im Doppelpack

Plus Cristiano Felicio und Sindarius Thornwell werden gemeinsam ausgezeichnet. Ulmer sind im Reisestress.

Dass zwei Spieler einer Mannschaft im Eurocup zu MVP-Ehren kommen, das passiert ganz selten. Ksystof Lavrinovic und Zygimantas Skucas vom litauischen Verein Lietkabelis Panevezys haben das vor fünf Jahren mal geschafft, die damaligen Ulmer Zoran Dragic und Derek Willis landeten im Oktober 2019 gemeinsam auf Platz zwei. Noch besser haben es jetzt Cristiano Felicio und Sindarius Thornwell gemacht: Beide wurden nach dem ungefährdeten 96:86-Sieg von Ratiopharm Ulm gegen die französische Mannschaft Bourg en Bresse in der vergangenen Woche als wertvollste Spieler des Spieltags ausgezeichnet.