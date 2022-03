Basketball

Ulms neuer Center Sean Evans feiert gegen Frankfurt Premiere

Plus Sean Evans soll Ratiopharm Ulm als Center weiterhelfen. Der US-Amerikaner schwärmt von Mannschaft und Stadt. Gegen Frankfurt ist er zum ersten Mal gefordert.

Von Stephan Schöttl

In den vergangenen Tagen hat Sean Evans vor allem viel Theorie gepaukt. Der 33-Jährige beschäftigte sich mit dem System von Ratiopharm Ulm, lernte Spielzüge und taktische Vorgaben und blieb dafür sogar vom Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse zuhause. Nach dem Ausfall von Cristiano Felicio hat der Basketball-Bundesligist auf der wichtigen Position des Centers nachgebessert und Evans vom ukrainischen Club BC Prometey an die Donau geholt. Trainer Jaka Lakovic ist bislang zufrieden mit dem Zwei-Meter-Hünen. „Die Jungs haben ihn prima aufgenommen. Sean Evans ist in der Kabine und auf dem Spielfeld schon voll integriert. Wir werden alle helfen, dass er sich hier wohlfühlt“, sagte der Ratiopharm-Coach. Premiere im Ulmer Dress feiert der US-Amerikaner am Freitagabend (19 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen die Fraport Skyliners in Frankfurt.

