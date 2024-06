Vielleicht spielt der TSV Buch gar nicht gegen Friedrichshafen

In der übervölkerten Landesliga gilt ein ungewöhnlicher Modus mit Auf- und Abstiegsrunde und zuvor zwei Quali-Staffeln. Eine von denen wird von Mannschaften aus dem Bezirk Donau/Iller dominiert.

Wer einem Kumpel möglichst einfach erklären wollte, was es bedeutet, dass die Mannschaften aus dem Fußball-Bezirk Donau/Iller zur neuen Saison aus der Staffel zwei in die Staffel vier der Landesliga umziehen, der sagte: Buch spielt dann gegen Friedrichshafen. Jetzt steht fest, dass es dazu gar nicht notwendigerweise kommt. Die mit 21 Mannschaften übervölkerte Staffel vier wird nämlich zunächst einmal nach regionalen Gesichtspunkten geteilt. Darauf hat sich Staffelleiter Andreas Schele in Gesprächen mit den Vereinen geeinigt.

Mehrheitlich wurde entschieden das es eine Qualirunde gibt und danach eine Auf- und Abstiegsrunde folgt. Jeweils die ersten vier Mannschaften und der beste Fünfte aus beiden Quali-Staffeln qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Die restlichen zwölf Teams spielen dann in der Abstiegsrunde. In der Qualirunde spielen die Mannschaften jeweils nur einmal gegeneinander, in der Auf- und Abstiegsrunde dann zweimal. Die Punkte aus der Qualirunde werden nicht mitgenommen, die Vereine starten also ohne Punkte und Tore. Frühestens in der Auf- oder Abstiegsrunde könnte Buch dann auch gegen Friedrichshafen kicken.

Die Fußball-Landesliga wird geteilt

Voraussichtlich wird die Auf- und Abstiegsrunde Mitte Oktober beginnen. In der Abstiegsrunde werden auf jeden Fall sechs Absteiger ermittelt. Dabei bleibt es, wenn aus der Verbandsliga keine Mannschaft in die Staffel vier der Landesliga kommt. Andernfalls würde es in der sogar sieben Mannschaften erwischen. Dieser Modus führt dazu, dass eine der beiden Qualistaffeln vom Bezirk Donau/Iller dominiert wird. Alle fünf Mannschaften aus diesem Bezirk haben bekanntlich in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft, durch den Aufstieg von Türkgücü Ulm gibt es somit in der kommenden Saison ein Bezirks-Sextett in der Landesliga. Die Einteilung der beiden Quali-Staffeln:

Staffel eins: FV Biberach (Bezirk Riß), SV Ochsenhausen (Bezirk Riß), SV Reinstetten (Bezirk Riß) , FV Ravensburg II (Bezirk Bodensee), TSV Heimenkirch (Bezirk Bodensee), VfB Friedrichshafen (Bezirk Bodensee), FV Weiler (Bezirk Bodensee), SV Oberzell (Bezirk Bodensee), FC Wangen (Bezirk Bodensee), FC Mengen (Bezirk Donau), SV Hohentengen (Bezirk Donau).

Staffel zwei: SV Mietingen (Bezirk Riß), TSV Riedlingen (Bezirk Donau), Olympia Laupheim (Bezirk Riß), TSG Ehingen (Bezirk Donau), Türkgücü Ulm (Bezirk Donau/Iller), Türkspor Neu-Ulm (Bezirk Donau/Iller), TSV Buch (Bezirk Donau/Iller), SSG Ulm (Bezirk Donau/Iller), FC Blaubeuren (Bezirk Donau/Iller), Srbja Ulm (Bezirk Donau/Iller)