Dieter Simon ist nicht mehr Trainer in Thalfingen: So geht es jetzt weiter

Matthias Moll wünscht sich vor allem, „dass endlich wieder Ruhe einkehrt“. Vor wenigen Wochen war er als Abteilungsleiter beim Fußball-Bezirksligisten SV Thalfingen gewählt worden. Die neue Ausrichtung des Vereins kam aber nicht bei allen Spielern an, mehr als zehn Kicker verließen den abstiegsbedrohten Klub von heute auf morgen. Jetzt trennten sich auch die Wege von Trainer Dieter Simon und dem SVT.