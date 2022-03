Ärger beim SV Thalfingen: Mehr als zehn Spieler verlassen den Bezirksligisten

Plus Beim SV Thalfingen brodelt es gewaltig. Nach der Wahl eines neuen Abteilungsleiters verlassen mehr als zehn Spieler den Verein, weil ein anderer Kurs eingeschlagen werden soll. Was hinter dem Streit steckt.

Beim SV Thalfingen brodelt es gewaltig. Der Verein steckt als Tabellen-14. mitten im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga. Und der könnte in den kommenden Wochen noch richtig hart werden. Vor allem aus personeller Sicht. Am vergangenen Samstag wurde Matthias Moll zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Mit deutlicher Mehrheit der Stimmen. Einige Spieler sind aber mit der angestrebten Ausrichtung des Vereins nicht einverstanden. Jetzt kehrten sie dem SVT allesamt den Rücken.