FV Illertissen startet in eine intensive Woche

Plus Drei Spiele in Liga und Pokal - los geht es am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth II

Der FV Illertissen trifft am Samstag (14 Uhr) zwar in der bayerischen Fußball-Regionalliga erneut auf eine zweite Mannschaft, nämlich auf die Spvgg Greuther Fürth. In diesem Auswärtsspiel sind die Voraussetzungen allerdings ganz andere als eine Woche zuvor gegen Bayern München. Zunächst ist die Bilanz gegen Greuther Fürther durchaus positiv, in bisher 19 Spielen gab es elf Illertisser Siege, vier Partien endeten unentschieden und nur viermal haben die Kleeblätter gewonnen. Außerdem trifft der FVI auf einen Gegner, der tief im Kampf um den Klassenerhalt steckt und derzeit mit Platz 16 einen direkten Abstiegsplatz belegt. Die SpVgg Greuther Fürth ist zudem schwer einzuschätzen, denn ihre Leistungen sind sehr schwankend. Vergangenes Wochenende gab es eine 0:3-Schlappe bei den ebenfalls gefährdeten Buchbachern, zwei Wochen vorher verkaufte sich die Mannschaft beim 0:1 bei Spitzenreiter Unterhaching teuer, Ende Februar gewann sie klar mit 3:0 gegen den Tabellenfünften Viktoria Aschaffenburg. FV Illertissen hat Personalprobleme Und welches Gesicht zeigt die SpVgg Greuther Fürth gegen den FV Illertissen? Dessen Trainer Holger Bachthaler geht von einer intensiven englischen Woche aus: „Mit den Spielen gegen Fürth, im Pokal gegen Würzburg und gegen Aubstadt warten drei sehr interessante und schwierige Aufgaben auf uns. Durch die Niederlage in Buchbach ist Fürth auf Wiedergutmachung aus, zudem bleibt abzuwarten, ob in der Länderspielpause Profis aus dem Zweitliga-Kader zum Einsatz kommen. Wir müssen weiterhin konzentriert arbeiten und bereit sein, viel zu investieren. Das ist die Basis um erfolgreich zu sein und das hat uns zuletzt ausgezeichnet.“ Er hat einige Personalsorgen. Kevin Frisorger nach seiner Schulteroperation und Maurice Strobel wegen muskulärer Probleme fallen sicherlich aus. Gökalp Kilic und Jannik Wanner sind krank, auch Kai Luibrand laboriert nach wie vor an seiner Knieverletzung.

