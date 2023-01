Tennis: Verena Baur-Jöchle kann keine Memme sein

Plus Verena Baur-Jöchle gehört in ihrer Altersklasse zu den besten Spielerinnen weltweit. Außerdem ist sie auch als Tennistrainerin und Mutter gut beschäftigt.

In der Stube beim TC Illertissen ist es einigermaßen warm, davor liegt Schnee und es ist eiskalt. Minus drei Grad ungefähr. Nach dem Interview muss noch ein Foto gemacht werden und es stellt sich bei diesen Temperaturen die Frage: Drinnen oder draußen? Für Verena Baur-Jöchle aus Schwendi ist die Sache klar: Draußen natürlich und zwar im kurzen Tenniskleidchen. „Ich bin keine Memme“, versichert die 31-jährige Frau, die in ihrer Altersklasse zu den weltweit besten Spielerinnen gehört und die seit dem August des vergangenen Jahres bei Kilian Schregle aus Altenstadt trainiert. Wäre Verena Baur-Jöchle empfindlich oder gar wehleidig, dann könnte sie ihr enormes Pensum auch nicht bewältigen.