Neu-Ulm

20.02.2024

Der TSV Neu-Ulm verpflichtet Felix Hörger

Plus Noch ein Neuzugang mit einem bekannten Namen für den Tabellenführer der Bezirksliga. Was sein Trainer von ihm erwartet und was er selbst an seinem neuen Verein schätzt.

Von Pit Meier

Der TSV Neu-Ulm hat ein zweites Mal in der Winterpause geklotzt und sich die Dienste eines weiteren Spielers mit einem großen Namen gesichert. Bereits im Januar meldete der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller die Verpflichtung von Theodoro Scienza, dem kleinen Bruder des Ulmer Drittliga-Stürmers Leo Scienza. Außerdem kommt mit dem 32-jährigen Felix Hörger ein sehr erfahrener Mann für das zentrale Mittelfeld. Der Neu-Ulmer Trainer Peter Passer sagt: „Er soll mein verlängerter Arm auf dem Feld sein und der Anführer einer Mannschaft mit vielen jungen Spielern.“

Hörger wohnt in Neu-Ulm, er kann also mit dem Fahrrad zum Training ins Muthenhölzle fahren. Aber nicht nur deswegen fiebert er der neuen Herausforderung entgegen: „Ich freue mich darauf, für einen der ältesten Sportvereine der Region spielen zu dürfen. Besonders gefällt mir am TSV Neu-Ulm das familiäre Umfeld, das viel Wert auf fußballerische Qualität legt und in dem dennoch auch der Spaß neben dem Platz nicht zu kurz kommt.“

