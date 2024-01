Wechsel zum TSV Neu-Ulm: Jetzt kickt auch der Scienza-Bruder an der Donau

Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Neu-Ulm vermeldet einen spektakulären Neuzugang. Mit Theodoro Scienza kommt der Bruder von Spatzen-Torjäger Leo Scienza.

Für Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Neu-Ulm ist es ein spektakulärer Neuzugang, ein Top-Transfer. Das merkt man an der Art und Weise, wie der Verein mit der Nachricht umgeht. In den sozialen Netzwerken wird fleißig gepostet, für Youtube hat der TSV ein Video gedreht, das schon recht professionell rüberkommt. Mit Stimmen der Hauptakteure. Einer davon ist Theodoro Scienza, der Bruder von Spatzen-Torjäger Leo Scienza. Der 21-Jährige kickt künftig auf der anderen Seite der Donau.

Die Scienza-Brüder stammen aus einer kleinen Stadt im Süden Brasiliens. „Mein Bruder hatte dann die Möglichkeit, in Magdeburg zu spielen. So ist er nach Deutschland gekommen. Ich habe ihn mal besucht und ich fand das Land auf Anhieb toll. Dann ist er nach Ulm gewechselt und er hat mir von der Stadt vorgeschwärmt. Er hat zu mir gesagt, ich soll nachkommen und es auch hier probieren“, erzählt Theodoro Scienza im Video des TSV Neu-Ulm. Gesagt, getan. Zunächst war der Mittelfeldakteur beim Landesligisten Türksport Neu-Ulm im Gespräch, am Ende hat aber der Nachbarverein das Rennen gemacht. Darüber ist TSV-Abteilungsleiter Granit Nikqi freilich sehr glücklich. „Wir haben seit drei Wochen daran gearbeitet, waren immer im engen Austausch mit dem Manager der beiden Scienza-Brüder. Es hat viel Überzeugungsarbeit gekostet und war eine riesige Teamleistung“, sagt er.

Kampfansage an die Konkurrenz in der Bezirksliga Donau-Iller

Zwei, drei Gespräche habe man geführt, Scienza absolvierte ein Probetraining mit der Mannschaft. „Er hat dabei gemerkt, dass er durch die Jungs sehr schnell hier Fuß fassen kann“, meint Nikqi. Der Bezirksliga-Spitzenreiter erhofft sich durch den Winter-Neuzugang noch mehr spielerische Qualität auf dem Platz. Der Abteilungsleiter macht der Konkurrenz eine klare Kampfansage: „Wir haben schon eine tolle Vorrunde gespielt. Jetzt wollen wir den Platz an der Spitze natürlich behaupten.“ Er sei überzeugt davon, dass der junge Brasilianer, der wie sein Bruder auch die luxemburgische Staatsangehörigkeit hat, dem Klub bei dieser Mission sofort weiterhelfen kann.

Scienza kam erst im Sommer 2023 nach Deutschland, kickte von August bis November beim MBC Preußen Magdeburg in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Zuletzt lagen über 550 Kilometer zwischen Theodoro und Leonardo Scienza, jetzt sind die Brüder wieder vereint und spielen für zwei Klubs in der Doppelstadt, deren Sportanlagen gerade einmal vier Kilometer auseinander sind.

Leo Scienza (links, daneben SSV-Geschäftsführer Markus Thiele) bereitet dem SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga sehr viel Freude.. Foto: Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Theodoro Scienza freut sich auf die neue Aufgabe und sagt: „Ich habe die Spieler schon alle kennengelernt und das ganze Team dahinter, den Betreuerstab. Das sind alles nette Menschen. Wir kommen super miteinander aus.“ Schon am Wochenende soll der 21-Jährige beim Hallenturnier des TSV Blaustein um den Mühlen-Sohn-Cup erstmals im TSV-Trikot zum Einsatz kommen.