Diese Talente von Ratiopharm Ulm sprechen dieselbe Sprache

Plus Frankreich verfügt im Basketball über einen scheinbar unerschöpflichen Talentpool. Ein junger Ulmer Spieler gehörte im Eurocup trotz der Niederlage zu den Gewinnern.

Auch wenn kein Trainer so etwas gerne hört: Manchmal verliert die Mannschaft und ein einzelner Spieler gewinnt trotzdem. Bei der 84:89-Niederlage von Ratiopharm Ulm gegen Bourg-en-Bresse im Basketball-Eurocup gehörte Pacome Dadiet zu den Siegern des Abends. Für den 18-jährigen Franzosen standen am Ende 14 Punkte in der Statistik, neun von denen machte er im letzten Viertel, in dem seine Mannschaft das Spiel nach einem 23-Punkte-Rückstand beinahe noch gedreht hätte.

Nach einem ersten Jahr, das er vorwiegend in der Pro B verbracht hat, ist der junge Mann jetzt fester Bestandteil der Ulmer Profimannschaft. In der Bundesliga bekommt er im Schnitt etwa elf Minuten, die nutzt er für 4,4 Punkte und zwei Rebounds. So ein Spiel wie am Mittwoch gegen Bourg-en-Bresse haut er also auch nicht jeden Tag raus. Von seinem Mannschaftskameraden Tommy Klepeisz wird Dadiet als ruhiger und introvertierter Typ beschrieben, der Ulmer Trainer Anton Gavel bestätigt diese Einschätzung. Er sagt aber auch: „Auf dem Feld ist er zum Glück anders.“

