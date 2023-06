Der A-Iller-Vize spielt in der Relegation gegen Bermaringen

Einige Entscheidungen sind im Fußball-Bezirk schon gefallen. Kaum Interesse an einem Aufstieg in der Kreisliga B 4.

Nach dem vorletzten Spieltag im Fußball-Bezirk sind einige Fragen weiterhin offen, andere sind beantwortet. Da der FC Blaubeuren sicher in der Landesliga bleibt und der Klassenerhalt der SSG Ulm nur noch rechnerisch fraglich ist, steigen aus der Bezirksliga definitiv nur vier Mannschaften ab. Das sind der FC Burlafingen, der TSV Obenhausen, der TSV Blaubeuren und Neenstetten, der TSV Bermaringen spielt Relegation.

Der letzte freie Platz in der Bezirksliga wird in zwei Halbfinals und einem Endspiel vergeben. Bermaringen tritt zuerst gegen den Vize der A Iller an, also gegen den SV Tiefenbach oder den TSV Kettershausen. Im anderen Halbfinale stehen sich der Zweite der A Alb – also Westerheim oder Bernstadt und der Zweite der A Donau – also Oberelchingen oder Söflingen – gegenüber.

Bemerkenswert auch: Es will beileibe nicht jede Mannschaft aufsteigen, in der Kreisliga B 4 hat daran nur Srbija Ulm Interesse und bekommt deswegen auch als Tabellendritter den Zuschlag. Ein Relegationsspiel mit Beteiligung eines Teams aus dieser Staffel wird es dagegen in Ermangelung von Bewerbern in dieser Saison nicht geben.