29.01.2023

Ratiopharm Ulm schlägt Bamberg dank Yago dos Santos

Einmal abklatschen, ein Selfie oder auch nur ein Lächeln – jederzeit gerne. Yago dos Santos ist ein Profi zum anfassen, gegen Bamberg präsentierte sich der kleine Brasilianer aber vor allem in absoluter MVP-Verfassung.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Bis zum späten Samstagabend galt es als ausgemacht, dass Timothy Neocartes „TJ“ Shorts aus Bonn in dieser Saison zum wertvollsten Spieler, zum MVP der Baketball-Bundesliga gewählt wird. Beim 107:87-Sieg von Ratiopharm Ulm gegen Bamberg meldete aber ein anderer und wie Shorts nur 1,75 Meter großer Profi seine Anwartschaft auf diesen Titel an: Der Ulmer Spielmacher Yago dos Santos traf acht von 15 Dreiern, er kam auf insgesamt 33 Punkte, er schnappte sich trotz seiner fehlenden Länge erstaunliche sechs Rebounds und stellte acht Korbvorlagen zu. Das sind Zahlen, auf die auch TJ Shorts stolz wäre.

