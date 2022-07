Ratiopharm Ulm holt einen kleinen Mann mit großem Potenzial

Lokal Yago Mateus Dos Santos kommt – mindestens ein Brasilianerwird also auch künftig für Ulm in der Basketball-Bundesliga spielen.

Mit einem Brasilianer hat Ratiopharm Ulm ja beste Erfahrungen gemacht: Cristiano Felicio dominierte die Bretter in der Basketball-Bundesliga, ehe die vergangene Saison dann für ihn wegen einer Verletzung vorzeitig beendet war. Ganz gesund ist Felicio dem Vernehmen nach immer noch nicht, einen neuen Verein hat er sicher auch deswegen noch nicht gefunden. Es besteht also zumindest die vage Hoffnung, dass demnächst zwei Brasilianer für Ulm spielen. Einer wird es mindestens sein, denn der Verein hat jetzt die Verpflichtung von Yago Mateus Dos Santos gemeldet.