Neu-Ulm

05.11.2023

Ratiopharm Ulm steht Bonn erneut im Weg

Plus Von wegen Revanche: Der deutsche Meister gewinnt wieder gegen den deutschen Vizemeister und dominiert vor allem in der Offensive.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Am Sonntag war es genau 142 Tage her, dass Ratiopharm Ulm mit einem Heimsieg gegen Bonn deutscher Meister wurde und damit für die größte Überraschung in der jüngeren deutschen Basketball-Geschichte sorgte. Beim Wiedersehen ging es um weit weniger und beide Mannschaften haben sich über den Sommer personell stark verändert. Der Sieger der kleinen Revanche in der regulären Spielzeit der neuen Saison war aber der selbe: Ulm gewann wieder gegen Bonn, diesmal mit 105:87.

Eine Woche nach dem Ulmer 29-Punkte-Debakel gegen Ludwigsburg und vier Tage nach der durchwachsenen Leistung im Eurocup gegen Breslau war das keine Selbstverständlichkeit. Kapitän Tommy Klepeisz hatte vor Spielbeginn noch einmal betont, was für ihn wichtig war: „Wenn wir nicht von Beginn an gut verteidigen, dann haben wir wahrscheinlich keine Chance.“ Es entwickelte sich trotzdem ein offensiv geprägtes Spiel. Die Ulmer – erstmals nach dessen Knieverletzung wieder mit Juan Nunez anstelle von Georginho in der Startformation – führten nach nicht einmal fünf Minuten schon zweistellig mit 19:9, nach dem ersten Viertel hieß es 31:22.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen