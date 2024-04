Offenhausen

Die Stimmung beim SV Offenhausen hat sich aufgehellt

Plus Der SV Offenhausen und der TSV Kettershausen haben am vergangenen Sonntag in der Bezirksliga überraschend gewonnen. Jetzt treffen sich die beiden Sieger zum Kellerduell.

Von Michael Schuster

Dem SV Offenhausen gelang am vergangenen Sonntag ein wichtiger 2:0-Sieg bei der SGM Aufheim/Holzschwang. Die Mannschaft von Trainer Alexander Höhne hält damit die Abstiegskonkurrenz in der Fußball-Bezirksliga auf Distanz. Höhne macht auch atmosphärische Effekte aus: „Nach dem Sieg ist die Stimmung merklich besser.“ Auch in Kettershausen war am vergangenen Wochenende ein wichtiger Dreier verbucht worden. Die Unterallgäuer schlugen den SV Jungingen mit 1:0 und bewiesen dabei tolle Moral. Das Tor des Tages erzielte Alexander Mayer in Unterzahl. Maximilian Sonntag hatte sich zuvor die Rote Karte eingehandelt und wird deswegen im Duell der beiden bayerischen Sieger des vergangenen Sonntags in Offenhausen (Sonntag, 15 Uhr) nicht zur Verfügung stehen.

Höhne spricht vom wichtigsten Spiel der kommenden Wochen, er erwartet aber ganz sicher keinen fußballerischen Leckerbissen. „Das wird Abstiegskampf pur“, glaubt er. Immerhin ging seine Mannschaft zuletzt dreimal ungeschlagen vom Platz. Kettershausen hingegen legte, zumindest zahlenmäßig, einen katastrophalen Auftakt ins neue Jahr hin. In den ersten drei Spielen schlug es 15-mal im Kasten der Unterallgäuer ein. Der Sieg gegen Jungingen durfte daher so nicht erwartet werden und glich fast dem Aufstieg des Phönix aus der Asche.

