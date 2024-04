Saarbrücken/Neu-Ulm

01.04.2024

Tischtennis: TTC Neu-Ulm vermasselt den letzten Auftritt

Plus Der TTC Neu-Ulm verabschiedet sich nach der Halbfinal-Niederlage in der Champions-League ohne internationalen Titel aus dem Sportbetrieb. Dabei enttäuscht vor allem ein Spieler.

Von Willi Baur

Deutschlands kleinster Tischtennisverein hat sich am Ostersonntag in Saarbrücken ohne internationalen Titel aus dem Sportbetrieb verabschiedet. Im Halbfinale der Champions-League unterlag das Trio des TTC Neu-Ulm dem gastgebenden Titelverteidiger denkbar knapp mit 2:3. Zum Siegpunkt fehlte dem deutschen Pokalsieger des Vorjahres gerade mal ein Ball: Quadri Aruna verlor im dritten Einzel den in der Königsklasse verkürzten Entscheidungssatz mit 5:6.

„Wir haben ein sehr gutes Team und wollen den Titel“, sagte Neu-Ulms schwedischer Spitzenmann Truls Moregardh noch nach seinem Auftaktsieg gegen Saarbrückens slowenischen Weltklassespieler Darko Jorgic: „Es ist ja unser letzter Tanz.“ Den haben indes seine Kollegen verstolpert, sie konnten gleich zwei Vorlagen des 22-Jährigen nicht nutzen. Denn der blonde Skandinavier mit dem Sechseck-Schläger besiegte später mit einer weiteren Gala-Vorstellung auch den FC-Kapitän Patrick Franziska.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen