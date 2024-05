Spatzen-Dauerkarten für die Zweite Liga: Ab 17. Juni startet der Verkauf

Der Dauerkarten-Verkauf läuft in drei Phasen. Der SSV Ulm erklärt zudem, warum Saisontickets für die Haupttribüne nicht verlängert und nicht gekauft werden können.

Viele Fans des SSV Ulm 1846 Fußball haben dieser Nachricht entgegengefiebert, jetzt ist es raus: Vom 17. Juni an werden in mehreren Phasen Dauerkarten für die Saison in der Zweiten Bundesliga verkauft, die Anfang August beginnt. Eine für viele treue Anhängerinnen und Anhänger schmerzliche Neuerung hat der Verein jetzt auch offiziell bestätigt: Dauerkarten für die Haupttribüne können nicht gekauft und auch nicht mehr verlängert werden, weil der komplette Bereich zur Business-Zone wird.

Geschäftsführer Markus Thiele sagt dazu: „Wir wissen, dass viele Fans an ihren Plätzen auf der Haupttribüne hängen und viel damit verbinden. Es war jedoch unumgänglich, diese Entscheidung zu treffen, wenn wir uns weiterentwickeln und etablieren wollen, auch wenn diese weh tut. Wir hoffen, dass uns die Fans auch auf anderen Plätzen die Treue halten und wir den eingeschlagenen Weg gemeinsam weitergehen können.“ Den betroffenen Fans werden alternative Plätze auf der Gegentribüne, der Vortribüne und im Stehbereich angeboten.

Die Verkaufsphasen:

Erste Phase – Dauerkartenbesitzer: Alle Dauerkartenbesitzer haben vom 17. bis zum 23. Juni die Möglichkeit, ihre Karten zu verlängern oder einen anderen verfügbaren Platz zu wählen. Es ist in dieser Phase nur möglich, die bestehende Karte zu verlängern, nicht aber, weitere Plätze hinzuzubuchen.

2. Phase – Mitglieder: Vom 24. bis zum 30. Juni haben alle Mitglieder die Chance, sich ihre Dauerkarte für die neue Saison zu sichern. Pro Mitglied ist der Kauf einer Dauerkarte möglich.

3. Phase – offener Verkauf: Am 1. Juli beginnt der offene Vorverkauf. Es können sich also alle Fans ihre Stammplätze für die Spiele des SSV Ulm 1846 Fußball sichern. Bis zum ersten Spieltag am ersten Wochenende im August bleiben also rund fünf Wochen Zeit. In dieser Phase gibt es keine Beschränkung bei der Anzahl an Dauerkarten mehr.

Eine Verlängerung oder eine Buchung der Dauerkarte ist in allen Verkaufsphasen sowohl online als auch im Fan- und Ticketshop am Donaustadion zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Diese sind: Dienstag von 13 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Die Käuferinnen und Käufer können sich entscheiden, ob sie ihre Dauerkarte als E-Ticket oder gegen Aufpreis als Plastikkarte aus recyceltem Material erhalten möchten. Das E-Ticket bietet den Vorteil, dass die Karte für einzelne Spiele problemlos an Freunde oder Familienmitglieder weitergegeben werden kann. (AZ, pim)