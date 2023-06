Ulm

05.06.2023

Andi Klee war die gute Seele der Ulmer Basketballer

Plus Einen Tag nach dem Finaleinzug stirbt Andi Klee. Er war Busfahrer, Teambetreuer und noch so viel mehr. Erinnerungen an einen Wegbegleiter über Jahrzehnte.

Wir haben uns am späten Freitagabend zum letzten Mal gesehen, nach dem Spiel von Ratiopharm Ulm gegen Bayern München. Wir haben kurz geplaudert, aus dem ursprünglich beruflichen Kontakt war ja schließlich im Lauf der langen Zeit längst ein freundschaftliches Verhältnis geworden. „Dass wir im Finale sind – ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch einmal erleben darf“, sagte ein strahlender Andreas „Andi“ Klee. Wir haben noch ein bisschen gefrotzelt, dass wir eine Dortmunder Meisterschaft im Fußball sicher beide nicht mehr erleben werden. Die Borussia, die war nach Ratiopharm Ulm schließlich die zweite sportliche Liebe von Andi Klee. Er wird keine Dortmunder Meisterschaft mehr erleben und wenn die Ulmer Basketballer in dieser Saison deutscher Meister werden sollten, dann wird der Andi Klee das auch nicht mehr erleben. Einen Tag nach unserem letzten Gespräch ist der Teambetreuer und frühere Busfahrer, der Mann, der etwa seit drei Jahrzehnten das Mädchen für alles und die gute Seele des Ulmer Basketballs war, im Alter von nur 59 Jahren gestorben.

Der Teambetreuer von Ratiopharm Ulm ist tot

Der Verein teilt in den sozialen Netzwerken mit, dass Klee tot in seinem Dienstzimmer im Orange-Campus gefunden wurde. Geschäftsführer Thomas Stoll schreibt bei Twitter, dass Klee neben der Waschmaschine starb, in der gerade die Trikots der Spieler gereinigt wurden. Noch am letzten Tag seines Lebens hat er jedenfalls für seine geliebten Basketballer gearbeitet. Klee hat schon den Mannschaftsbus gesteuert, als dieser Sport noch unter dem Dach des SSV Ulm 1846 betrieben wurde, aus dieser Zeit ist ihm der liebevoll gemeinte Spitzname „Kutscher“ geblieben. Nach der Neugründung zu Beginn dieses Jahrtausends ist er dabei geblieben. Noch später dann, als er gesundheitlich bereits angeschlagen war, hat er sich auf die Betreuung der Spieler konzentriert und diese Aufgabe hat er als Vollzeitjob verstanden. Klee hat den Profis nicht nur die Handtücher und das Wasser gereicht, der bullige Mann war für sie oft genug auch erster Ansprechpartner und eine Art väterlicher Freund bei privaten Problemen. Es gibt Spieler, die haben sich bei Liebeskummer beim Andi ausgeheult. Klee war außerdem einer der wenigen Menschen im Verein, mit dem man als langjähriger Begleiter in Erinnerungen schwelgen konnte an die frühen Jahre des Ulmer Basketballs und die damaligen Hauptdarsteller. An Jarvis Walker, Mike Knörr, Peter Krüsmann. Klees Begeisterung für diesen Sport und diesen Verein hat in all der Zeit nicht nachgelassen. Er konnte so unendlich traurig sein nach Niederlagen und sich so herrlich freuen über Siege wie den am Freitagabend, mit dem Ratiopharm Ulm in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft eingezogen ist.

