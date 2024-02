Ulm

Bonn gegen Ratiopharm Ulm: Nur so etwas ähnliches wie eine Revanche

Die Bonner Fans hatten in der Finalserie schon so eine Ahnung: Hück (heute) oder nie. Tendenz: Bonn wird vielleicht nie deutscher Meister werden. Foto: Imago/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Plus Wie auch immer Bonn gegen die Ulmer spielt – die deutsche Meisterschaft nimmt denen niemand mehr. Das berühmte Momentum spricht diesmal allerdings für den Finalgegner der vergangenen Saison.

Man könnte fast allwöchentlich von einer Revanche sprechen oder schreiben und es wäre doch nur die halbe Wahrheit. Denn die deutsche Basketball-Meisterschaft, die nimmt Ratiopharm Ulm niemand mehr. Und die Mannschaften, die Ulm in diesen rauschhaften Wochen im Frühsommer des vergangenen Jahres raus gekegelt hat, die können in stinknormalen Bundesligaspielen nichts mehr reparieren. Das gilt für das Ulmer Viertelfinal-Opfer Alba Berlin, für das der Sieg am vergangenen Sonntag einfach nur einer wie jeder andere war. Das gilt noch ein bisschen mehr für die Telekom Baskets Bonn, bei denen die Ulmer am Samstag (20 Uhr) spielen. Denn Berlin wird vermutlich irgendwann wieder deutscher Meister werden, für Bonn war dagegen die Chance im vergangenen Jahr ebenso wie für Ulm eine vielleicht einmalige. Bonn zog als Hauptrundenerster in die Finalserie ein und schied mit 1:3 Siegen gegen den Siebten aus.

Für die Einmaligkeit dieser Chance spricht auch der anschließende Wechsel der beinahe kompletten Bonner Mannschaft inklusive des finnischen Trainers Tuomas Iisalo nach Paris. So läuft das halt in diesem Sport. Auch Ulm musste nach der Meisterschaft ein paar Spieler ziehen lassen, ganz so heftig wie beim sonntäglichen Gegner war die Fluktuation aber nicht. Was sicher auch ein Faktor war beim Ulmer 105:87-Hinrundensieg gegen eine noch nicht eingespielte Bonner Mannschaft im vergangenen November.

