Ulm/München

19.02.2024

Ratiopharm Ulm darf trotzdem stolz sein

Plus Best of the rest hinter Bayern München – das ist eine Auszeichnung für Ratiopharm Ulm. Die Fans mussten bei der Vorbereitung aufs Top-Four improvisieren und natürlich kamen in München viele Promis.

Von Pit Meier

Natürlich waren sie enttäuscht, als ihnen bei der Siegerehrung am Sonntag die Silbermedaillen überreicht wurden. Wer ein Finale spielt, der will es gewinnen. Wer Erster werden kann, der will nicht Zweiter werden. Aber die Spieler, der Trainerstab und das Management von Ratiopharm Ulm dürfen trotz der 65:81-Niederlage im Endspiel um den Pokal gegen Bayern München auch stolz auf sich sein. Best of the rest zu sein – das dürfte im deutschen Basketball möglicherweise über Jahre eine Auszeichnung darstellen.

In Europa hinken die Bayern noch ein Stück hinter den Topvereinen aus Spanien, Griechenland und der Türkei her. Diese Lücke wollen sie schließen, etwas anderes lässt das Selbstverständnis der Weltmarke aus München auch gar nicht zu. Was im Umkehrschluss bedeutet: Der Abstand zur deutschen Konkurrenz wird eher noch größer werden, als er es ohnehin schon ist. Die Bayern hatten am Wochenende im BMW-Park im Halbfinale gegen Bamberg überhaupt keine Probleme und im Endspiel gegen die Ulmer nur im ersten Viertel. „Wir waren irgendwann nicht mehr in der Lage, die Partie zu diktieren und die Bayern haben übernommen und gewonnen“, sagte der Ulmer Trainer Anton Gavel. Dessen spanischer Kollege Pablo Laso hat mit Real Madrid zweimal die Euroleague gewonnen, dazu je sechsmal die Meisterschaft und den Pokal in Spanien. In Deutschland hat er nun seinen ersten Titel geholt. Weitere werden mit ziemlicher Sicherheit dazu kommen.

