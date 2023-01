Ulm

Im Eurocup packt jetzt bei Ratiopharm Ulm Caboclo mit an

Plus Im Eurocup kommt es bei Ulm gegen Brescia auch auf die Rebounds an. Das sollte besser funktionieren als im Hinspiel.

Anton Gavel ist kein Freund der Schönfärberei. Wenn seine Mannschaft schlecht gespielt hat, dann sagt das der Trainer von Ratiopharm Ulm – und zwar unabhängig von Sieg oder Niederlage. Gavel fand auch klare Worte, nachdem Ulm sich am Sonntag in der Basketball-Bundesliga in den letzten Sekunden des Spiels zu einem 91:87-Erfolg beim MBC gequält hatte. Das Ergebnis sei der einzig positive Aspekt, gab der Trainer zu Protokoll und kritisierte ausdrücklich und vor allem die Ulmer Abwehr. Die sei drei Viertel lang desolat gewesen. Vor der nächsten Aufgabe im Eurocup am Mittwoch (20.30 Uhr) im norditalienischen Brescia legt Gavel nach: „Es braucht eine deutliche Leistungssteigerung in der Defensive.“

