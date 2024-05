Ulm/Neu-Ulm

30.05.2024

Noch ein Spiel mit dem TSV Neu-Ulm, dann steigt Peter Passer ins Wohnmobil

Peter Passer hat in einem Jahr als Trainer des TSV Neu-Ulm zwei von drei möglichen Wimpeln geholt. Sein Plan für die Zeit nach dem Fußball: Reisen mit dem Wohnmobil. Fotos: Horst Hörger

Plus Der Neu-Ulmer Trainer Peter Passer ist zufrieden mit der Saison, auch wenn Türkgücü Ulm nun doch vorzeitig als Meister feststeht. Bei der SGM Aufheim/Holzschwang kursiert der Name eines möglichen Spann-Nachfolgers.

Von Michael Schuster

Der SC Türkgücü Ulm steht also doch vorzeitig als Meister der Fußball-Bezirksliga als Aufsteiger in die Landesliga fest. Das Sportgericht des Württembergischen Fußballverbands (WFV) hob das Urteil der Bezirksrichter auf und veranlasste die Wertung des strittigen Spiels zwischen dem TSV Bermaringen und eben dem SC Türkgücü Ulm gemäß seinem sportlichen Ausgang. Die Ulmer hatten die Partie am 12. Mai mit 3:1 für sich entschieden. Vor dem letzten Spieltag (Samstag, 15.30 Uhr) haben sie dadurch die uneinholbaren vier Zähler Vorsprung vor dem TSV Neu-Ulm wieder. „Das ist natürlich schon auch eine Genugtuung für uns, nachdem uns auf Bezirksebene keine Chance mit unserer Berufung eingeräumt wurde“, erklärt Türkgücü-Vorstand Ali Incekara und unterstreicht noch einmal: „Wir haben das mit sportlichen Mitteln erreicht.“

Neben den Vorbereitungen der Feierlichkeiten können er und sein Team jetzt auch die Planungen für das kommende Jahr in Angriff nehmen. „Es wird bei uns aber keine großen Änderungen geben. Die Qualität ist da und große Sprünge machen können wir ohnehin nicht“, so Incekara.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

