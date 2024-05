Niklas Kölle ist der erste Neuzugang des SSV Ulm 1846 Fußball

Der Spieler aus Duisburg ist ein Allrounder für die linke Seite. Neben Nicolas Jann verlassen zwei weitere Spieler den Aufsteiger in die zweite Bundesliga.

Der MSV Duisburg ist aus der dritten Liga abgestiegen, der SSV Ulm 1846 Fußball ist als Meister aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen. Niklas Kölle hat sich also mit seinem Wechsel vom Traditionsverein an der Ruhr zum Traditionsverein an der Donau gewaltig verbessert. Die Spatzen gaben am Freitag die Verpflichtung des 24-jährigen Allrounders auf der linken Seite bekannt. Kölle bestritt in der abgelaufenen Saison 25 Spiele für den MSV, er erzielte dabei fünf Tore und steuerte vier Vorlagen bei. Jetzt freut er sich auf seinen neuen Arbeitgeber: „Ich bin sehr dankbar, für die Chance, mit Ulm in der zweiten Bundesliga zu spielen und die Euphorie rund um den Aufstieg zu spüren.“

Drei Spieler verlassen den SSV Ulm 1846 Fußball

Nicolas Jann hatte die Sache selber übernommen und sich über Instagram von den Fans des SSV Ulm 1846 Fußball verabschiedet. Jetzt bestätigte der Verein, dass der auslaufende Vertrag von einem der dienstältesten Spieler der Spatzen nach sechs Jahren nicht mehr verlängert wird. Geschäftsführer Markus Thiele sagte zur Begründung: „Wir möchten auf seiner Position eine Veränderung vornehmen und den Kader auch etwas verjüngen.“ Außerdem wird sich der Zweitliga-Aufsteiger von Ersatztorhüter Lorenz Otto und Moritz Hannemann trennen, die in der Meistersaison nur wenig Einsatzzeit bekommen hatten.