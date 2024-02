Ulm

Ratiopharm Ulm gegen Badalona: Da gab es schon zweimal was

Plus Ein Spiel gewann der Bundesligist sensationell, ein anderes wurde von einem Rassismus-Skandal überschattet.

Dass Ratiopharm Ulm im Achtelfinale des Basketball-Eurocups Heimrecht hat, das weiß man beim deutschen Meister seit dem Sieg in Bourg en Bresse am Dienstag. Inzwischen steht auch der Gegner fest. Es ist die Mannschaft aus dem spanischen Badalona und in diesem Duell steckt eine Menge an Brisanz. Denn Ulm gegen Badalona – da gab es doch schon zweimal was.

Das erste Mal, das war eine rein sportliche und für den deutschen Bundesligisten rundum erfreuliche Angelegenheit. Ulm gewann das Achtelfinalspiel am 19. April 2022 in der nordspanischen Industriestadt mit 79:73 – als Gruppenachter gegen den Ersten der anderen Gruppe. Die Reise hätte noch weiter gehen können, denn im Viertelfinale musste sich Ulm in Bologna nur knapp mit 77:83 geschlagen geben. Bologna gewann übrigens später den Eurocup und stieg in die Königsklasse Euroleague auf.

