Die Tormaschinen des SC Vöhringen

Wenn sie abziehen, dann schlägt es meistens ein: Thilo Brugger ist Torschützenkönig in der Landesliga, seine Vereinskollegin Alicia Staigmüller hat die Handballerinnen des SC Vöhringen in die Landesliga geführt. Foto: Roland Furthmair

Plus Ein Handballer und eine Handballerin des SC Vöhringen führen die Torschützenliste in ihren Ligen an. Die Gene haben Thilo Brugger und Alicia Staigmüller vermutlich geerbt.

Das gab es zuvor noch nie bei den Handballern des SC Vöhringen: Mit Thilo Brugger und Alicia Staigmüller führten am Ende der abgelaufenen Saison gleich zwei Eigengewächse die Torschützenlisten in ihren Ligen mit deutlichem Abstand an. Brugger kommentiert seine 205 Treffer in 18 Landesligapartien bescheiden: „Oft haben ausgerechnet Mannschaften in der unteren Tabellenregion die erfolgreichsten Werfer. Bei den besseren Teams verteilt sich das, weil die in der Breite besser besetzt sind.“ Die Frauen des SCV widerlegen diese These ein Stück weit. Auch durch die 91 Tore der 19-jährigen Alicia Staigmüller in 13 Spielen gelang ihnen der Aufstieg in die Landesliga. Bereits Mitte Juni beginnen beide Mannschaften mit der Saisonvorbereitung, viel Zeit für die Regeneration bleibt also dem Informatikstudenten und der Auszubildenden zur Radiologieassistentin nicht.

Die Handballgene haben Brugger und Staigmüller vermutlich von ihren Vätern geerbt. Werner Brugger war in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Teil der legendären SCV-Mannschaft, die den Durchmarsch bis in die Regionalliga schafften, aktuell ist er Abteilungsleiter. Rainer Staigmüller war ebenfalls aktiver Handballer und viele Jahre Jugendleiter.

