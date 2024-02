31-Jähriger aus Ulm noch immer vermisst: 30.000 Euro Belohnung ausgesetzt

Seit Weihnachten 2023 gilt ein 31-Jähriger aus Ulm als vermisst. Seine Familie ist verzweifelt und geht einen weiteren Schritt.

Seit dem Tag vor Heilig Abend fehlt von Recep Gülbahce jede Spur. Zuletzt gesehen wurde der 31-Jährige am Abend des 23. Dezember 2023 in der Shisha-Bar "Sahara" in der Glöcklerstraße in Ulm. Zuerst hatte die Familie über die sozialen Medien nach dem jungen Mann gesucht, danach erfolgte eine Öffentlichkeitsfahndung über die Polizei. Nun gehen die Angehörigen des Vermissten einen weiteren Schritt: Wer Recep Gülbahce unversehrt findet, bekommt eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro.

Die bisherige Suche verlief demnach erfolglos. "Es hat sich überhaupt nichts getan", sagt er ein Verwandter. "Verzweifelt" wollen sie nun alles in die Wege leiten, um ihn doch noch zu finden. Das Geld kommt aus der Familie. Jedem noch so kleinen Hinweis wollen sie nachgehen. "Wir wollen, dass er wiederkommt."

Wo ist dieser 31-Jährige aus Ulm? Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe. Foto: LKA Baden-Württemberg

Weil der Verdacht besteht, dass dem Mann etwas zugestoßen sein und er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird seit dem 9. Januar 2024 öffentlich mit Fotos nach Recep Gülbahce gesucht. So wird er beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

schlanke Figur

Glatze

schwarzer Vollbart

Am Tag seines Verschwindens trug Recep Gülbahce schwarze Schuhe, blaue Jeans, grün/graue Jacke, schwarzen Pullover und eine schwarze Basecap mit der weißen Aufschrift "SHRDD". Die Polizei will wissen:

Wer hat Recep Gülbahce seit dem 23. Dezember 2023 gesehen?

Wer weiß, wo er sich aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Von einer ausgesetztes Belohnung wisse die Polizei nichts, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm.