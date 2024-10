AfD-Parteitag und Gegendemos: Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen

An diesem Wochenende hält die AfD Baden-Württemberg in der Ulmer Donauhalle den ersten von zwei geplanten Nominierungsparteitagen ab. Gegen die Veranstaltung rufen zahlreiche Organisationen und Parteien zum Protest auf. Es kommt daher am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Oktober, in Ulm zu Verkehrsbehinderungen, Wegfall von Parkmöglichkeiten und sicherheitsbedingten Straßensperrungen, die teilweise auch noch gelten, wenn die Ulmer City ihren verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet.

Stadt und Polizei Ulm haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt

Stadt und Polizei haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept im Umfeld der Ulm-Messe abgestimmt, das gewährleisten soll, dass das Geschehen friedlich bleibt und keine Personen zu Schaden kommen. Die Polizei wird an beiden Veranstaltungstagen mit starken Kräften vor Ort sein.

Das „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“ plant eine Kundgebung auf dem Parkplatz „Stockmahd“ in Sichtweite zur Donauhalle am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 11 Uhr. Ein Demonstrationszug des Antifaschistischen Koordinationskollektivs Ulm AKKU will sich um 8 Uhr vom Theater Ulm aus in Bewegung setzen. Für Sonntag, 6. Oktober, ist eine erneute Kundgebung auf der Stockmahd geplant.

Aus diesem Grund darf auf dem Areal, das normalerweise Messeparkplatz sowie P&R-Platz ist, am Samstag und auch am Sonntag nicht geparkt werden. Die Stadt bittet Anwohner, die dort ihre Fahrzeuge abstellen, diese bis spätestens Freitagabend zu entfernen. Sowohl aus Richtung Ulm als auch aus Richtung Thalfingen ist die Zufahrt zum Bereich um das Messegelände herum an beiden Tagen zeitweise gesperrt.

Hier kommt es in Ulm zu Straßensperrungen

Im Bereich der Ulm-Messe kommt es an beiden Tagen zu Straßensperrungen: Ab den Kreuzungen Talfinger Straße/Eberhardtstraße und Wielandstraße, sowie Ludwig-Beck-Straße und Böfinger Steige ist die Weiterfahrt Richtung Messe weitgehend untersagt. Dadurch stehen auch alle Parkplätze um das Messegelände nicht zur Verfügung. Die Stadt wird die Sperrungen so lange aufrechterhalten, wie es die Situation vor Ort erfordert. Gesperrt bleibt am Samstag und Sonntag außerdem der Radweg parallel zur Böfinger Straße von der Einmündung der Böfinger Steige auf die Böfinger Straße bis zur Bahnunterführung Richtung Safranberg.

Hotel und Restaurant im „Lago“ sind geöffnet. Auch die Friedrichsau selber bleibt zugänglich, allerdings wird die Polizei in der Au deutlich präsent sein. Ebenfalls geöffnet haben die Musterhausausstellung und der städtische Tiergarten in der Friedrichsau. Auch die Straßenbahnlinie 1 fährt an beiden Tagen nach Fahrplan – allerdings wird die Haltestelle Donauhalle (als einzige) nicht bedient. Fahrgästen, die in die Friedrichsau oder zur Gegendemonstration möchten, wird empfohlen, an der Haltestelle Wohnpark Friedrichsau auszusteigen. (AZ)