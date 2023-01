Baumbesetzer am Uniklinikum: Polizei startet Eichenwald-Räumung mit SEK

Klimaaktivisten haben den Ulmer Eichenwald besetzt. Dort sollen Bäume für einen Klinikneubau gefällt werden. Die Polizei setzt die Räumung mit dem SEK durch.

Im schlimmsten Fall, sagte Charlie Kiehne vor gut einem Jahr, könne es zu einer Zwangsräumung kommen. Die damals 19-Jährige quartierte sich mit einer Handvoll Mitstreitern in einem Wäldchen südlich der Ulmer Uniklinik und der Universität ein. Dort soll ein Bettenhaus entstehen. Die Klimaaktivisten aber wollen nicht, dass für jenes "Provisorium" Bäume des dortigen Eichenwaldes weichen müssen.

Baumbesetzer am Uniklinikum: Kommt es zum schlimmsten Fall?

Am heutigen Montag, 16. Januar, kommt es nun zum "schlimmsten Fall": Die Polizei bereitete sich seit dem Morgen auf eine mögliche Räumung mit Spezialeinsatzkräften (SEK) vor. Eine Polizeisprecherin, die sich vor Ort befindet, beschreibt die Lage gegen 10 Uhr als "ruhig". Vielleicht um die 20 Menschen seien anwesend, die gegen die Baumfällung demonstrieren würden. Die Uniklinik habe einen Bereich mit Bauzäunen abgesperrt, in dem die zu fällenden Bäume stehen. Darin aufhalten würden sich noch drei Personen, in Baumhäusern in luftiger Höhe harren sie aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bundesweit sorgte zuletzt die Räumung durch die Polizei im Ort Lützerath (Nordrhein-Westfalen) für Schlagzeilen. Auch die Räumung im Hambacher Forst hat ähnliches Aufsehen erregt. Dass Ulm sich hier einreiht, ist zwar nicht zu erwarten. Dafür ist das Gelände und Anzahl der Protestierenden vermutlich zu klein.

Polizeiräumung am Ulmer Eichenwald: Spielt der Scholz-Besuch eine Rolle?

Aufgrund des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Montag in Ulm dürfte die mediale Aufmerksamkeit an der Räumung aber weniger stark ausfallen. Ist das womöglich gar der Grund, dass die Räumung durch die Polizei heute stattfindet? Die Polizeisprecherin muss schmunzeln: "Nein, nein. Wir scheuen uns nicht vor der Presse", sagt sie. Der Termin sei in Absprache mit der Uniklinik ausgewählt worden.

Foto: Alexander Kaya

Wann es zur Räumung kommt, war zunächst unklar. Offen ließ die Polizeisprecherin zudem, ob dabei die Spezialkräfte der Höhenrettung zum Einsatz kommen. Man sei gerade noch in Gesprächen mit den Aktivisten, ob sie vielleicht nicht doch freiwillig von den Bäumen herunterkommen wollen. Charlie Kiehne war für unsere Redaktion am Montag zunächst nicht zu erreichen. Bei Telegram wird der Polizeieinsatz aus den Augen der Aktivisten begleitet. In einem dort veröffentlichten Video ist ein Polizist zu hören, der den SEK-Einsatz ankündigt, sollten die Personen in den Bäumen nicht freiwillig herunterkommen.

Lesen Sie dazu auch

Seit Tagen ist das rund 20 Kilometer vom Hambacher Tagebau entfernte Lützerath von der Polizei abgeriegelt und mit einem doppelten Zaun umgeben. Die Gebäude der kleinen Siedlung auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz westlich von Köln werden aktuell abgerissen, um dem Energieunternehmen RWE zu ermöglichen, die darunter liegende Kohle abzubaggern. Klimaaktivisten hatten das verlassene Dorf besetzt. Die Räumung des Dorfes hatte am vergangenen Mittwoch begonnen. Am Sonntagabend teilte die Polizei mit, das Dorf, mit Ausnahme von zwei Aktivisten in einem Tunnel, geräumt zu haben. (krom/AZ)