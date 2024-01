Bestes Wetter, top Stimmung: Der "Ulmzug" lockt mit farbenfrohen Hästrägern und ausgelassenem Treiben ein riesiges Publikum in die Innenstadt.

Ulm ist wieder fest in Narrenhand: Am Sonntagnachmittag zogen beim großen Ulmer Narrensprung, dem "Ulmzug", wieder tausende Hästrägerinnen und Hästräger, Narrenfreunde und Musikspieler um das Münster und begeisterten dabei über zehntausend Zuschauerinnen und Zuschauer. Von nah und fern kamen die Narren wieder angereist, um beim Höhepunkt der Ulmer Fasnet dabei zu sein: aus dem gesamten schwäbisch-alemannischen Raum, vom Donautal, aus Österreich, Liechtenstein, Schweiz und natürlich aus Ulm selbst, das mit zahlreichen Gruppen vertreten war. War es anfangs noch kalt und grau, zog die Sonne nach einer halben Stunde auf und spielte dem fröhlich-närrischen Treiben in die Karten.

"Ulmzug" 2024: 6000 Hästrägerinnen und Hästräger, 12.000 Zuschauer

Etwas verfrüht, nämlich um 13.09 Uhr, statt wie üblich um 13.13 Uhr, waren drei laute Schüsse zu hören und eine Gruppe voll menschlicher Ahoj-Brause Tüten, "D'Landsknecht Trommlerkorps" aus Biberach, begann kräftig in die Trommeln zu schlagen und marschierte los. Ein gefühlt unaufhörlicher Strom aus bunten Hexen, frechen Narren, lustigen Teufel und lauten Musikanten setzte sich langsam in Bewegung und schlängelte sich durch die geschmückte Gassen um das Ulmer Münster. Es wurde gerattert und gelacht, getanzt und geschrien, gefeiert und getobt. An den Straßenrändern und neben den Bierständen standen krachende Musikboxen und auf den Straßen selbst heizten die zahlreichen Guggamusiken mit bekannten Popliedern auf Blasmusik die Stimmung an. Mützen wurden gestohlen, Kinder wurden eingesperrt, Süßigkeiten flogen durch die Gegend und am Straßenrand wurden auch jede Menge Bierflaschen gekippt. Es war ein krachender, lustiger und fröhlicher "Ulmzug", wie es sich gehört.

92 Bilder Beim legendären "Ulmzug" ziehen Tausende Narren durch die Stadt Foto: Alexander Kaya & Jacqueline Fürst

So sah es zumindest auch der Ulmer Zunftmeister Georg "Gegge" Wies: "Das Wetter spielt mit, die Leute spielen mit. Es isch' oifach schee, wenn dahoim in der Stadt Fasnet isch!", freute sich der Zunftmeister und hörte gar nicht mehr zu grinsen auf. Unter dem Motto "Allen zur Freud' - Niemandem zum Leid" hatte "Gegge" alle Hand zu tun, um die insgesamt 103 Narrengruppen und "Guggamusik"-Gruppen zu begrüßen. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer es waren, war den Organisatoren am Sonntagnachmittag vor lauter Narrentreiben noch nicht bekannt, im Vorfeld war man von 6.000 Hästrägerinnen und Hästrägern sowie 10.000 bis 12.000 Zuschauern ausgegangen.

"In der Fasnet weiß man: Der 'Ulmzug' ist legendär"

Das Motto "Allen zur Freud'" scheint in Ulm aber nicht nur ein Motto zu sein. Diesen Eindruck machten auch die ein oder anderen Hästräger. So zum Beispiel Sascha Kikaj, Zunftmeister aus der Narrenhochburg Neckenbeuren in der Nähe von Friedrichshafen am Bodensee. Mit seinen "Schussenteufel" war er zum ersten Mal auf dem "Ulmzug" dabei und klang sofort begeistert. "Der 'Ulmzug' ist nicht vergleichbar mit anderen Umzügen", sagte Kikaj, "super Atmosphäre, super Publikum und diese Kulisse vor dem Ulmer Münster". Wie es die Schussenteufel nach Ulm getrieben hat? Der Zunftmeister hält sich kurz: "In der Fasnet weiß man: Der 'Ulmzug' ist legendär!". Mitglieder hätten den Wunsch geäußert, einmal mitlaufen zu dürfen, also habe er ohne zu zögern bei Georg Wies in Ulm angefragt.

Genauso begeistert waren auch die "Seewäscherinnen" von der "Dammglonker"-Narrenzunft aus Langenargen. Mit Waschbrett, Wäschebeutel und Seife ausgestattet nahmen sie am Sonntagmorgen den Zug nach Ulm und zeigten den Ulmerinnen und Ulmer die alten Traditionen des Waschens. "Wir kommen immer gerne", sagte Daniele Daub und Monika Grandl fügt an: "Es ist so schön durch die Innenstadt zu ziehen und es sind so viele Leute da." Ihre Gruppenmeisterin Birgit Ullmann lachte und hakte im Gespräch ein: "Und in Ulm isch' es immer sau' kalt. Immer ein Kittel' kälter".